Viridiana teme no volver a ver a su hija

Tijuana, BC.- Viridiana Valdez Burgara, madre de Camila Martínez Valdez, de dos años, denunció la desaparición de la menor, quien aseguró que se encuentra en custodia de su padre, José Martín Martínez Cruz, a quien describió como alguien violento.

Viridiana platicó que la niña tiene diagnosticado autismo en nivel 1, por lo cual está preocupada de que su captor no tenga los cuidados necesarios con ella.

La noche del 19 de enero, Martín Martínez Cruz, recibió la encomienda de cuidar a su propia hija, debido a que Viridiana, su madre, tenía que trabajar, sin embargo, cuando la mujer salió del turno, ni su hija ni su padre, se encontraban en el domicilio.

“Cambió cerraduras y me bloqueó de todos los medios, no podía llamarle, hasta que me contestó, me dijo que nunca iba a volver a ver a mi hija y me colgó”, detalló Valdez Burgara, trabajadora de la planta termoeléctrica de Playas de Rosarito.

Problemas con familia del padre de la menor

Señaló que durante esa noche, estuvo mandando mensajes a toda la familia del captor, sin embargo, fue ignorada por todos, entre los que se encuentran los padres y la hermana del hombre.

“Fuimos a Villa del Sol donde viven los papás de Martín, junto con una unidad de la Policía Municipal, cerca de la una de la mañana, ahí nos recibió su hermana, pero negó que la niña estuviera ahí”, describió.

La madre apuntó que la Policía Municipal la alentó a presentar una denuncia por sustracción de la menor en la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que levantó la tarde del jueves 20 de enero, tras ocho horas de espera.

Dicha demanda fue presentada en contra de la familia de José Martín Martínez Cruz, pese a ello, tras pedir ayuda a dependencias de gobierno respecto al caso, Viridiana dijo no haber recibido apoyo por no tener una sentencia por parte de un juez.

Demandas en contra de su agresor

“Ya no se trata de mí, se trata de una niña de dos años con autismo diagnosticado”, declaró la madre de la niña, quien además ya ha puesto tres demandas en contra del sospechoso, la primera de ellas el seis de abril de 2021.

Viridiana expuso que la primera demanda impuesta en contra de su pareja fue por el delito de violencia familiar, cuando su agresor la derribó por las escaleras de su domicilio tras una discusión que subió de tono.

Detalló que Martínez Cruz, sufre de un trastorno psicológico diagnosticado por su terapeuta desde 2020, sin embargo, el hombre no ha querido atender su padecimiento, el cual es definido como trastorno de personalidad.

Fotos: Cortesía

Las siguientes dos denuncias en contra del hombre, fueron ocasionadas por la sustracción de la menor en su domicilio y de igual manera por violencia familiar, siendo esta última dada de alta el 23 de enero del presente año.

“Estoy haciendo todo conforme a la ley, me he sentido vulnerable porque no se si esto vaya a resolverse”, afirmó Viridiana, quien dijo que desde hace una semana, desconoce el paradero de su hija.