Chocan colectivos de búsqueda de desaparecidos

TIJUANA, B.C.- Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos se manifestaron en las afueras del Centro de la Cultura de la Legalidad para expresar algunas diferencias con otros colectivos que presuntamente lucran con el dolor de las víctimas.

Tras darse a conocer que Fernando Ocegueda fue removido de la Comisión Estatal de Búsqueda, colectivos como Buscando a Tolano, Unidos por nuestros Desaparecidos, Buscando Desaparecidos Rosarito y Ensenada, Tijuana buscando a sus hijos, Madres buscando a sus hijos Tecate, se reunieron para señalar irregularidades por parte de los colectivos responsables de dicha baja.

El presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ortigoza, aseguró que los grupos que impulsaron la remoción de Ocegueda, principalmente “Todos Somos Erick Carrillo” y “Una Nación Buscando-T”.

Foto: Sergio Ortiz

Ortigoza añadió que en caso de que la Comisión Estatal quede encabezada por integrantes de esos dos colectivos no tendrán problemas, siempre y cuando respeten sus jornadas.

LAS DIFERENCIAS

Laura Preciado, integrante del grupo Unidos Por los Desaparecidos, detalló que en primera instancia fungió como tesorera del colectivo “Una Nación Buscando-T” cuando fue creado.

Sin embargo, aseguró, optó por salirse al notar algunas supuestas irregularidades por parte de la presidenta, Angélica Ramírez.

Al ser cuestionada sobre esos señalamientos, Angélica Ramírez, presidenta de “Una Nación Buscando-T”, respondió que desde el inicio del colectivo, no se ha pedido ningún tipo de cooperación.

“Es una falsedad, no tienen fundamentos en primer lugar, en todas las búsquedas, en primer lugar, no se hace una si yo no voy, siempre he estado en todas las búsquedas; lo del dinero, a las compañeras no se les pide ni una cuota, ni 50 centavos, no se les pide ningún cinco, hacemos venta de agua, venta de chocolate, que será destinado para la brigada de búsqueda”, afirmó.