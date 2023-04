Vecinos de parque en Las Palmas expresan preocupación por áreas verdes

Tijuana BC.- Residentes aledaños al Parque Las Américas, localizado en el fraccionamiento Las Palmas, expusieron su incertidumbre y preocupación ante la privación de las áreas verdes.

Claudia Esparza, que tiene 40 años viviendo en el fraccionamiento, relató que desde el 2020 han ocurrido varias situaciones que han hecho molestar y cuestionarse a los mismos vecinos qué está sucediendo en el parque, como bloquear una rampa para personas con discapacidad, el retiro de un quiosco y de una caseta de policía, que se renten las canchas de futbol.

Estos y otros eventos, indicó, son realizados por la Presidenta del Comité de Seguridad y Vecinal las Palmas, que dicen desconocer, y que nunca mostró algún permiso para llevar a cabo estas acciones.

Comenzamos a meter oficios a Sindicatura, en Palacio Municipal, ahí empezó la investigación, dijeron que el terreno era del Estado, pasaron todo el expediente al Estado, y se tardaron bastante en darnos una respuesta, y dijeron que le iban a pasar el parque al Municipio, porque ellos estaban encargados de las áreas verdes”

Explicó.

Sin seguimiento

Con el cambio de gobierno no se le dio seguimiento a la problemática, manifestó, incluso, la administración actual le otorgó una credencial de Comisario Social Honorario a quien consideran la causante de las situaciones que denuncian, cuando anteriormente estaba señalada por dicha dependencia ante las quejas de los vecinos.

Expresó que al ser un área pública, exigen que los proyectos que se quieren llevar a cabo sean ejecutados de manera correcta, pidiendo permiso a la autoridad y contemplando la participación de la comunidad que asiste al parque.

La semana pasada, añadió, hubo un intento de cercar una parte del parque con una máquina, se le cuestionó a la persona encargada de esta acción, el motivo y quién lo había contratado, pero no dio respuesta, además, los vecinos investigaron en el Ayuntamiento si era una acción que estaba ejecutando el Municipio, pero Control Urbano, ni Obras Públicas, tenían conocimiento.

Elementos suficientes

Bernardo Reynoso, residente de El Paraíso, sentenció que estos elementos son suficientes para establecer una responsabilidad penal, hay daño en propiedad por un particular, por lo que exhorta al gobierno a atender las preocupaciones de los vecinos que acuden a recrearse al parque.

“Es un área verde que se aprovecha por toda la ciudadanía, no es exclusivo para los residentes del fraccionamiento Las Palmas, lo que sé es que no debemos permitir que terceros particulares ajenos, se quieran adueñar de áreas que no les corresponden”, declaró.