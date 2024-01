Van Morales y Leyzaola contra la inseguridad

Tijuana BC.- Julián Leyzaola Pérez es una persona honesta, trabajadora, con valores muy definidos, aseguró Erik “El Terrible” Morales Elvira, al referirse a quien sería el encaregado de la Seguridad en caso de resultar electo.

En entrevista con Grupo Healy, Morales Elvira y Julián Leyzaola Pérez, coincidieron en que la seguridad es la principal demanda ciudadana que han escuchado durante recorridos que han hecho en la ciudad.

Aunque también hay otros temas que deben de ser atendidos como los servicios en la ciudad y mayor atención a los menores de edad a través del deporte.

Atacar inseguridad

Leyzaola Pérez dijo que para que la ciudad avance se requiere atacar la inseguridad porque aseguró que actualmente empresarios no quieren invertir por temor, afectando a la ciudad en materia económica.

En su momento, dijo, actuó en contra de la inseguridad dando resultados por lo que repetirá estos trabajos si así lo decide Morena.

“El Terrible”, señaló que es importante escuchar el sentir ciudadano al momento de implementar estrategias para dar resultados y trabajar de manera coordinada con el Estado y la Federación, así como el sector empresarial.

¿CÓMO SURGE LA RELACIÓN ENTRE ERIK MORALES Y JULIÁN LEYZAOLA?

JL: A Erik lo conozco hace aproximadamente 14 años, coincidimos en la administración del 2007 al 2010, él en el área del deporte y yo en el área de seguridad, trabajamos en ese tiempo coordinados, ahí tuve la oportunidad de conocerlo más como persona, después cada quien agarró por su rumbo, pero coincidiendo en ocasiones. Ahora hay una intención de él de buscar la alcaldía y pues me invita a colaborar, yo inicialmente un poco renuente porque encabezar nuevamente la seguridad en Tijuana es una situación bastante seria, y dedicarse al 100%

¿CÓMO SURGEN LAS COINCIDENCIAS PARA ESTAR JUNTOS EN UN PROYECTO PARA BUSCAR LA PRESIDENCIA DE TIJUANA?

EM: Nos conocimos hace tiempo y en aras de buscar un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo que la gente tome en serio por lo que quieres hacer pues se hace la invitación al teniente si más adelante en los procesos que siguen hay la oportunidad de trabajar nos acompañe y sea parte de los trabajos.

¿A QUÉ ACUERDOS LLEGARON PARA FORMAR PARTE DE UN PROYECTO DE GOBIERNO?

EM: El teniente coronel es una persona honesta, trabajadora, con valores muy definidos, hablaba de un trabajo real para acabar con los problemas y coincidimos en el tema, hablarnos siempre con claridad los problemas, caminar hacia enfrente de manera recta, son temas en los que coincidimos y aparte el tipo de profesiones de las cuales emanamos son similares, honestos, trabajadores, rectos, disciplinados es parte del trabajo que hace un deportista, que hace un militar.

¿ACTUALMENTE COMO VEN TIJUANA EN MATERIA DE SEGURIDAD?

JL: Creo que Tijuana está sufriendo otra vez situaciones de violencia, de inseguridad, otra vez a nivel internacional se vuelve hablar de Tijuana de una manera no muy agradable, esto provoca la fuga de capitales, de personas, de población que está invirtiendo en la ciudad, que dice, ante la inseguridad como quieres que invierta. No hay esa posibilidad que aunque ofertes beneficios fiscales, la inversión no llega porque el riesgo es muy alto, la ciudadanía se siente insegura, hay una queja muy abierta que dice ya, ya paren esto.

A partir de cierto tiempo tal parece que las cosas van empeorando, llega uno y hace un mal trabajo, llega el otro y parece competencia a ver quien hace el peor trabajo; no creo que debamos continuar así, necesitamos gente que llegue a ocupar puestos de importancia aquí en Tijuana, pero que llegue realmente a querer hacer algo por la ciudad.

Aquí hay dos carteles que se están peleando la plaza y nosotros, las autoridades y los ciudadanos parecemos espectadores, dejar que ellos hagan lo que quieran y pues esperar a ver que nos toca a nosotros.

Necesitamos gente que se atreva a hacer el trabajo, que se atreva a enfrentar la situación, hay que subirse al ring por Tijuana, hay que

que pelear por esta situación, aquí vivimos, aquí están nuestras familias, vale la pena enfrentarlo.

Los puestos de elección tienen un periodo y cuando sales de ahí debes incorporarte de nueva cuenta a la sociedad como un ciudadano más, yo creo que Erik tiene un prestigio que cuidar, yo tengo un prestigio que cuidar.

¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERAN NECESARIOS PARA VER RESULTADOS?

EM: La gente reclama honestidad de parte de los gobernantes, entonces como te lo explica nuestro amigo teniente, hay que hacer estrategias, trabajo, hay mucho que hacer, hay muchos retos enfrente por cuestiones del proceso en el que nos encontramos explicarte una estrategia es prácticamente imposible, pero lo que se ocupa es voluntad, nosotros tenemos voluntad, tenemos valentía, somos gente valiente que no nos da miedo el trabajo, que venimos de la cultura del esfuerzo, del saber ganarse la vida.

¿Qué queremos? Todo mundo reclama lo mismo, todos queremos tranquilidad, paz, seguridad y ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar por ello.

USTED FUE SECRETARIO DE SEGURIDAD ¿CÓMO VE A LA POLICÍA MUNICIPAL ACTUALMENTE?

JL: En algún momento la policía municipal de Tijuana llegó a ser una de las primeras en el país, se habla de Tijuana en México, en todos los foros de lo que logró la policía de Tijuana, el gran problema fue que las siguientes administraciones dejaron de darles apoyos, dejaron de darle mantenimiento a la policía y empezó a perder presencia o simplemente ya no le dieron los recursos que necesita para mantener una policía de vanguardia, hace unos días tuvimos una reunión con ellos y te puedo decir que el oficial de policía de Tijuana es un oficial que está dispuesto, anhelante de volver a ocupar esos espacios, de que se les reconozca su trabajo, de tener orgullo, de tener prestigio de que su uniforme represente algo para ellos, simplemente no ha llegado una persona que los proyecte a esos niveles.

Definitivamente la policía tiene infiltrados, que de alguna manera sirven de informantes y uno dice, ¿Por qué el policía no se enfrenta, si ya se habían enfrentado antes? Lo que pasa es que el oficial que está en la calle, para poder hacer su trabajo necesita detrás de él todo un equipo de apoyo, jurídico, mandos que lo protejan, pero imagínate un oficial va y detiene a un mugroso y le hablan por teléfono déjalo ir, un mando, ¿Qué hace el policía?

¿QUÉ PAPEL JUGARÁ EL POLICÍA, EL CIUDADANO EN MATERIA DE SEGURIDAD?

EM: A mi me ha tocado caminar Tijuana ya en varias campañas y a mi me gusta hablar con los jóvenes, me gusta preguntarles cómo están, qué hacen, y un cantar muy seguido es mi papá está trabajando, y no fueron a la escuela y cosas de esas, creo que hace falta ponerle atención a los jóvenes, hace falta ponerle atención a los niños, hace falta como sociedad debemos involucrarnos más en esos temas y el deporte es un buen aliciente para todos, entonces hay sueños, yo sueño con ver un Tijuana diferente, hay muchas formas de cómo prevenir las cosas para que no se den, no terminen huyendo de mi amigo teniente coronel. Tijuana tiene muchos retos y en su momento habrá una propuesta muy clara, muy definida sobre qué se puede hacer.

¿YA TIENEN EN MENTE QUIÉN PODRÍA SER QUIEN LO ACOMPAÑE COMO DIRECTOR DE LA POLICÍA DE SER USTED EL SECRETARIO DE SEGURIDAD?

JL: Yo coincido mucho con lo que comenta Erik, en todos los niveles debes de rodearte de un equipo de trabajo, tu equipo es el que te hace fuerte o te destruye, yo igual que él, me gusta rodearme de gente que considero es mejor que yo, claro que en mi trayectoria en mi experiencia que tengo, he ubicado gentes que desde luego pueden desempeñar y tienen capacidad para ser directores, comandantes, jefes de distrito.

El equipo de trabajo no solo se trata del Director o Secretario, el Director claro que es una persona importante, pero no más importante que el supervisor, ni más importante que el propio policía ejecutante, claro que tengo perfiles que en su momento platicaré con ellos si me los permite Erik integrarlos. Considero que perfiles hay, hay capacidad, hay ganas de hacerlo, nada mas es la oportunidad que la propia gente en este primer momento que la gente de Morena decida, que decida bien y después que Tijuana decida bien.

EN TUS RECORRIDOS ¿HAS DETECTADO ALGUNAS ZONAS QUE REQUIERAN MAYOR ATENCIÓN O VIGILANCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES?

EM: Tijuana tiene muchas necesidades, la lista es muy grande, a todos lados a donde vas la gente comenta sus iniciativas, que le gustaría que Tijuana tuviera bien y vamos recogiendo el sentir de la gente, platicando con ellos, hay muchas necesidades, desde asfalto. Uno que tengo bien grabado es una calle que la gente necesita para que los niños lleguen bien a la escuela. Creo que nuestro partido se destaca mucho por la labor social, pero en estos momentos la ciudad necesita mucho mantenimiento.

¿CUÁL CREES QUE SEA LA IMPORTANCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO, CON LA CIUDADANÍA Y EL SECTOR EMPRESARIAL?

EM: Es de suma importancia, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Instituto del Deporte y desde ahí, yo que me dedico al deporte, hay fricciones con los demás, pero en la posición que estaba era momento de trabajar de la mano y olvidar esos pequeños jaloneos para el bien del deporte, lo mismo se tiene que hacer en una ciudad, tienes que construir de buena forma lazos con el estado, con la federación, un municipio difícilmente puede solo y menos un municipio tan grande como Tijuana que todos los días está creciendo.

ERIK, RECIENTEMENTE SOSTUVISTE UNA REUNIÓN CON EMPRESARIOS, ¿QUÉ TEMAS PLATICARON?

EM: En estas reuniones, como en todos lados, hemos ido recogiendo el sentir de los empresarios, la falta de seguridad, el sentirse vulnerables, el ahuyentar la inversión, hay varios temas muy claros que los empresarios dijeron, ciertas empresas vinieron a explicar porque no se iban a quedar en la ciudad y dijeron que uno de los motivos era de que la inseguridad estaba tan fuerte que nuestra alcaldesa se tuvo que meter a un cuartel y ese fue un impacto negativo para mucha gente, entonces ese tipo de acciones son las que ellos me plantearon a mi, quieren tener certeza de que pueden invitar o atraer inversiones para sus diferentes negocios. La seguridad es la necesidad más aclamada por todo Tijuana, todos piden seguridad.

‘ Yo quiero que Tialcjuaaldnía que Tijuana sea una ciudad boyante de mucha inversión, de mucho dinamismo y que no se estigmatice a la ciudad con el sello de la violencia y la inseguridad Julián Leyzaola Pérez Ex titular de Seguridad