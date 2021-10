'Tengo que recuperar mi vida': Julián Leyzaola

Tijuana, BC.- Para Julián Leyzaola, teniente coronel retirado y tres veces candidato a la alcaldía de Tijuana, la tercera no es la vencida, sin embargo, su insistencia en participar en política no le ha granjeado muchos amigos, pero sí importantes enemigos, entre ellos el gobernador Jaime Bonilla. En entrevista, tras permanecer en silencio después de las pasadas elecciones, Julián Leyzaola fue claro sobre sus prioridades inmediatas: su libertad, la familia y resolver su situación jurídica de una vez por todas.



Aunque amparado, Leyzaola Pérez permanece oculto, moviéndose en sigilo para evitar ser arrestado por elementos del fiscal Guillermo Ruiz, de quien dijo, es un trabajador del gobernador Jaime Bonilla. Por ello, la pandemia le ha caído como anillo al dedo, pues le ha permitido recluirse para concentrarse en resolver la acusación de tortura que le mantiene a la huida desde 2020.



Aunque de personalidad recia y poco ortodoxa para ser un político, Leyzaola ya se asume como tal. Pese a no haber aparecido en la boleta como candidato en las elecciones pasadas, la asociación de su apellido con el PES logró 58 mil votos, suma nada despreciable considerando las limitaciones de su situación.

Julián Leyzaola en entrevista exclusiva con GH

Con él hablamos en exclusiva, en algún punto de la península, sobre su situación jurídica; las traiciones y de quienes se han aprovechado de su capital político; Jorge Hank, Jaime Bonilla, el fiscal Ruiz, entre otros temas. Incluso, sobre la esperanza que la llegada de Marina del Pilar Ávila al Gobierno del Estado podría traer sobre su situación.

¿Cuál es su situación jurídica actual?

Tengo un equipo de abogados que está peleando, desafortunadamente, yo creo la influencia de gobierno, de Bonilla directamente, ha impactado en el poder judicial al grado que no reciben la documentación, le dan largas a las audiencias. […] La primera audiencia la voy a tener este mes, la primera audiencia, después de un año y medio casi dos, la primera audiencia ahora que está a punto de salir el gobierno. Audiencia oficial donde se me da ya por lo menos el estatus de persona, de ciudadano que tengo la posibilidad de exigir mis derechos. […] Estoy amparado, a pesar de que estoy amparado me sigo resguardando del gobierno porque a como se tratan las cosas aquí, pues yo creo que un amparo no les sería una muralla para detenerlo, veo que no hay un respeto en lo que es la legalidad, entonces el amparo lo utilizo para si en algún momento llegara a suceder algo, pues la ley federal me puede dar un apoyo ahí, ese es el estatus.

Menciona que hay una audiencia, se tiene que presenta

El 22 o 24, son los abogados, y espero que ahí se diriman muchos aspectos que definitivamente son violatorios de cualquier proceso legal, el estatus mío, como perseguido, con orden de aprehensión, con asuntos que realmente no tienen ninguna validez. Son asuntos de carácter judicial que en el proceso de tendrán que pelear, en mi caso es continuar peleando mis derechos, me queda claro que al final Bonilla hizo lo que debía hacer como miembro de un partido político, tal vez.

Había una situación de posibilidades de una Alcaldía, estuve peleando una Alcaldía y él hizo todo lo que estuviera a su alcance con medios legales y no legales para echarme fuera del estado, esa fue la intención, sacarme de la jugada.

Y pues bueno, prefiero sacarme del Estado y no estar resguardado en una penitenciaría.

¿Ya pasaron las elecciones y todavía no avanza?

No sé qué otras acciones estén haciendo en el Poder Judicial o en la propia Fiscalía; lo que yo hago sigo mi proceso, yo espero concluir lo más pronto posible con esta situación y volver a la vida normal en Tijuana como cualquier ciudadano y seguir con mi trabajo.

¿Qué siente de estar viviendo así?

Tal vez no se vivió tan pesado por este asunto de la pandemia, de alguna manera toda mi vida la he pasado trabajo, trabajo, ahora he tenido un tiempo de reflexión, con la familia, hacía mucho que no convivía tanto tiempo con la familia, me he llevado bien. Estoy acostumbrado a estas situaciones, a mí en lo anímico no me afectó nada, a la familia, tal vez, tenerme tanto tiempo ahí, creo que si le afectó.

¿Cree que tenga que renunciar a sus aspiraciones políticas para así dejar de ser perseguido, por así decirlo?

Fíjese que éste es un caso muy particular, Bonilla desde la primera vez que me lancé como candidato a la presidencia municipal, él no participaba directamente en la política, creo que había sido diputado antes nomás, en el 2016, él fue el promotor de una serie de videos muy agresivos, con un lenguaje muy prosaico, poco amable al oído de las personas, ataques, ataques y ataques. Yo con Bonilla, ni en el mundo lo hacía, antes de eso el único antecedente que tenía es que yo le inicié una investigación cuando yo era secretario de Seguridad Pública, por asuntos de narcotráfico y esas cosas, por algunas declaraciones que sacaron algunos de los detenidos que yo había tenido y yo estaba integrando unas carpetas en ese tiempo, él se fue para Estados Unidos y pues ya no pude seguir con las investigaciones.

Creo que eso causó una aversión en él hacia mi persona, pero fue asunto de una investigación, de lo que dijeron los detenidos, lo involucraban en asuntos ahí.

¿Qué clase de asuntos?

Se quedó en eso, ni siquiera avanzó a la Procuraduría, porque no hubo mayor información que pudiera concretarse para poder acusar a una persona.

¿Pero él sabía que tenía esa carpeta?

Creo que se dio cuenta porque se fue.

¿Cuando fue al cargo público en EU?

Se fue de Tijuana, yo ya no pude seguir. Terminó mi gestión y se quedó eso en veremos y mejor optó por irse. Insisto, tal vez eso le causó un odio hacia a mi, pero todo fue una investigación, de trabajo.

¿Siente que lo de Bonilla es personal?

Definitivamente sí, lo siento que es directamente contra mí, pero la verdad no me pesa. Así como Bonilla cuánto malandrín está contra mí, no me incomoda ni me quita el sueño.

Ha sido candidato a la Alcaldía en tres ocasiones, una de ellas ya casi a punto de ser Alcalde. ¿Qué le ha faltado para llegar y qué le han dejado esas tres campañas?

Me queda claro que es lo que me ha faltado, yo creo que el análisis. Después de cada campaña hay que hacer un análisis de lo que sucedió y se llegan a conclusiones. En las dos, a mi me queda claro, es difícil enfrentarse a instituciones políticas, a partidos políticos grandes. […] Definitivamente creo que para poder llegar a ocupar un puesto de ese nivel es necesario el soporte de un partido grande o por lo menos alguien que esté dispuesto a invertirle a una campaña. Es difícil entrar a una campaña sin recurso, y desafortunadamente las tres ocasiones han sido así, a pura voluntad y a puro andar en la calle, hablando con la gente y todo, y eso es lo único con lo que he podido competir.

Porque el Partido Encuentro Social no se ha caracterizado por tener un gran recurso y aparte de eso pues no le invierte mucho a lo que son campañas. Me refiero no llegar a los dos meses o al mes y medio, la campaña es la trayectoria para llegar al tiempo de una campaña, no se trata de hacer campaña de un mes y media, son de un año, año y medio para poder posicionarse como un posible candidato, el PES no fue de gran apoyo, después por situaciones de azares del destino competí por el PRD, yo tuve un gran apoyo del presidente estatal del PRD, Abraham Correa, pero al final el PRD no ha sido un partido del que la gente lo tome con mucha credibilidad, no es muy aceptado socialmente, al grado de algunos momentos cuando iba con personas a reuniones, las personas me decían, oiga si queremos estar con el teniente coronel, pero porque con ese partido. No me iba a poner a explicar yo en cada una de las situaciones porque me había quedado exclusivamente con el PRD, pero estábamos por integrar una coalición el PES, el PRD y el PBC, en su momento el PBC se levantó de la mesa, el PES perdió el registro y nos quedamos con el PRD y si fue la manera como llegamos a una campaña con ellos.

El problema de la aceptación o no que tiene el partido ya no tiene nada que ver con nosotros, por lo menos los funcionarios en Baja California yo tuve un gran apoyo el problema fue que no mandaron el recurso a nivel federal que se ocupaba, ese ha sido el gran obstáculo.

¿Y esta última?

Pues realmente ni existió porque yo tuve una campaña de 8 días, mi nombre no apareció en la boleta, hoy creo que debí haber permitido que mi hija fuera hasta el final, fue un error tal vez, pero quería evitar que mi hija se viera enrolada en esta situación tan sucia que se presenta en el asunto de partidos políticos. Sucedieron en el interior de la campaña situaciones que a mí desde donde yo estaba me generaban mucha inquietud, mucha incertidumbre, por mi hija.

¿Qué tipo de situaciones?

Andarse juntando con gente que no debería, tener gente cerca de una fama no muy aceptable, entonces sí me inquietaba mucho, y yo preferí, aunque fuera de ocho días entrarle y evitar que mi hija se viera en una situación así.

¿Qué sintió de ir de cierta manera de fórmula con Hank?

Todos saben que no es una dupla muy aceptable, por lo menos para mí. Siempre hemos sido un poco antagónicos, sucedió, se dio en la parte política, pues andaba mi hija ahí, tuve que hacerlo. Yo tuve que apoyar a mi hija y lo hice. Iba Hank… creo que el Partido Encuentro Social pensó que mandar a Hank a una campaña era la posibilidad de ganar una Gubernatura, lo pensaron ellos, yo no lo creí, pero bueno. Y pues ahí están los resultados, creo que no fue la decisión más agradable, la mejor.

¿Debió haber levantado la mano a Jorge Ramos? Él le hizo un llamado público para que se sumara a su campaña.

Yo con Jorge no pudiéramos decir que somos grandes amigos. Yo en algún momento hablé con el presidente del PAN y yo le dije que no quiero una relación ni de amistad ni política, yo no me meto con él, quiero que no se meta conmigo, eso fue lo que yo le pedí. Levantarle la mano no creo que lo haría tampoco, si ganara que bueno que gane, si pierde pues cada quien.

Usted sacó 58 mil votos, de acuerdo al Instituto, Jorge Ramos sacó 110 mil… y Montserrat sacó 193 mil, ¿creen que sumando esos votos hubieran dado pelea?

Creo que si, yo creo que, si hubiera ido un candidato de unidad, definitivamente no iba Jorge (Ramos). Antes de la campaña ya habíamos platicado con el presidente del PAN y con las probables coaliciones que se iban a integrar, es más ya próximos a iniciar, estaba en posibilidad de poder integrarme como el candidato, porque ya estaban, varias veces estaba a punto de que se acabó el problema legal, pero siempre influía alguien del gobierno para parar su problema. Si en algún momento se hubiera parado el problema legal y hubiera podido yo integrarme a la campaña, no hasta el final, sino a medias, como candidato de unidad, seguramente hubiéramos vencido a quien se pusiera enfrente. Porque la gente que votó por mi, realmente votó a ciegas, porque pusieron Ranier, ¿quién era Ranier? A un ciudadano vas y le explicas si tú votas por Ranier estas votando por Leyzaola, eso no te lo van a creer. Los que votaron, votaron a ciegas, si hubiéramos hecho una candidatura de unidad y apareciera mi nombre en la boleta y hubiera podido hacer campaña, no nos hubiera detenido nadie.

En el 2019 obtuvo 139 mil votos, y en la última 58 mil, ¿a dónde se fueron todos esos votos?

Pues simplemente no fueron a votar o buscaron otras opciones.

¿No se fueron a Morena?

No lo sé, como que ya está un segmento de la sociedad que ya está dirigido. Del 2016 al 2019 hubo un crecimiento exponencial, ese sector de la sociedad ya sabe que es lo que quiere, votaron por mí en el PES y en el PRD.

Si llega el momento que llega otra vez una posibilidad de votar y no encuentras por quien votar, pues a donde caiga, al sentimiento.

Hubo gente que estaba con usted y se fue a Morena, como el ex diputado Gerardo López, quien fue su suplente, el abogado Quezada y su hermano regidor, etc., ¿qué se siente que gente que estuvo con usted ahora está jugando con el equipo de Bonilla?

Yo sabía de lo que sucede en la política, no lo había vivido personalmente, se siente uno mal. Si nos remontamos un poquito hablando de Mónica Vega, Luis Moreno, Edwin Areizaga, la maestra Diana, el propio Quezada y luego Gerardo López, es una clase de persona que van por algo específico. Ellos buscan donde puedan obtener un beneficio y van donde obtienen ese beneficio, no les importa si estás con Leyzaola, Hank, Jorge Ramos, pueden mutar hoy aquí, mañana allá; son así, duele, sí me duele, porque honestamente a Gerardo López lo tuve en una alta estima. Puedo decir que fue mi amigo y mira que para decir eso pesa.

Pero son políticos…

No parecían políticos, pero al final sí.

Hay una traición muy especial que lo tiene usted aquí, sin esa traición no habrían podido armar esa carpeta que lo tiene en esta situación, y era su camarada de armas, en especial la traición del capitán Huerta, ¿qué significó para usted?

El caso Huerta es un asunto que no afecta no solo a mí como persona, nosotros como militares estamos formados con una ética, una doctrina que no va únicamente en un aspecto profesional, es un asunto de vida, una formación ética, familiar, profesional, y todos los ámbitos de tu vida como militar están abarcados por el honor. Todos nosotros tomamos muy en serio eso de que la palabra vale, y si tu palabra la dejas empeñada pues ya te fregaste, la única manera de recuperar tu palabra es al que se la diste que te la devuelva, o cumples o te mueres. Ese es un honor militar, la ética militar y yo pues desafortunadamente así fue criado, así me formaron. Cuando alguien o nosotros que salimos del Ejército a la vida pública, como el caso mío o el de Huerta, tenemos una función que cumplir en el medio civil, hoy que están tan poco valorados los aspectos morales, de vida, de ética, honor, todos los valores están muy devaluados, creo que los que salimos del Ejército tenemos una responsabilidad social de proyectar esos valores, el nacionalismo, el amor a la patria, la ética. Y el que tú como militar hagas una situación así, no solo me afecta a mi como persona, afecta a una institución, por eso el caso Huerta es algo muy difícil de hablar con palabras amables, el hecho de decir traidor dentro del medio es como una sentencia de muerte, el que traiciona ya sabemos lo que le sucede y él venderse, lo que hizo, no está bien. Y ya no hablar como militares, como personas, cómo lo ven sus hijos, su esposa, sus amigos, eso es lo que él proyecta. Y libre, a costa de.

¿No se arrepiente de haberse metido en política?

Creo que si quieres cambiar, si tienes la intención de que las cosas se mejoren, no lo vas a hacer desde tu casa. La única forma de pelear con estas personas, es subirte al ring con ellos. Porque hacer manifestaciones, andar hablando, haciendo cosas que están fuera de su ámbito donde les puedas afectar, pues vas a ser uno más del montón, para poder competir te tienes que subir al ring, y en el ring están los políticos y están los golpes bajos y muy bajos y el réferi no funciona.

¿Planea ser de nuevo candidato?

Yo creo que eso tendríamos que platicarlo con la familia, es una decisión difícil, ahorita yo estoy muy metido en esto de mi asunto legal, quiero darle solución definitiva a esto, recuperar mi vida porque no la tengo, tengo que recuperar mi vida y luego tomar decisiones, ahorita sería muy prematuro hablar y decir voy a competir otra vez. Hay que ser muy cautos, muy juiciosos. Hay mucha gente que tal vez diga tiene que ser otra vez.

Dicen tengo que recuperar mi vida, porque no la tengo, ¿qué quiere recuperar?

Pues salir a la calle, andar como un ciudadano normal, porque no puedo hacerlo, no puedo ir a junan, no puedo ir a la plaza comercial, al cine con mis hijos, no puedo hacerlo. Ando amparado, pero no tengo confianza. Yo me tengo que cuidar de dos asuntos. El ciudadano común se tiene que cuidar de los malandrines, yo me tengo que cuidar de los malandrines y de los malandrines, son dos asuntos y pues esa es la vida que quiero recuperar, quiero volver a ser un ciudadano normal.

De la gente del PES que llegó al poder, me refiero regidores, diputados, ¿hay gente afín al teniente?

De la gente del PES que está ahorita, yo participé en la selección de algunos: Sammy Peña, Miriam Echerria, Edgar y Juan Carlos, yo participé en la selección para que fuera primer regidor, fue un acuerdo político que yo acepté. De los otros no participé.

¿Como ve la seguridad pública en el País, qué opina de las estrategias del presidente López Obrador en esta materia?

Mire, todos dicen que la política criminal del gobierno federal ha fracasado, todos hablan de eso, yo digo que no ha fracasado, yo digo que mas bien no tienen política, no tienen estrategia criminal, se habla de un fracaso cuando se está haciendo algo, pero a qué te refieres cuando dices que se ha fracasado.

Simplemente el gobierno de la república no aplica ninguna política criminal, está dejando que las cosas sucedan y no atiende el asunto.

Al grado de que ha salido de las prioridades del gobierno el asunto de la seguridad. Sabemos que cuando hablamos de homicidios dolosos, ni juntando los de Calderón y los de Peña Nieto no rebasa lo ocurrido en este gobierno, la situación de criminalidad ha rebasado cualquier límite. Y lo único que escucho a nivel federal es abrazos, no balazos, tal vez sea una política pacifista, humanista, desafortunadamente sigo pensando que el delincuente, cualquier diplomacia que se le ofrezca a un delincuente lo toma como debilidad.

Hace unos años le dio una entrevista a Ana Cecilia, y una frase que se hizo famosa es que usted apunta a la cabeza, ¿sigue pensando igual?

Sí, el delincuente tiene que estar sometido siempre. Cualquier delincuente que no tenga el peso de la ley encima es un peligro social, cualquier delincuente, y si no usamos las instituciones que están hechas para lo detener la criminalidad, lo único que hacemos es fermentarla. Digamos que el voltear la cara, el hacerse los desentendidos, lo único que hacemos es fomentar la violencia por omisión, la omisión también es complicidad, creo que no se han utilizado las instituciones para lo que fueron hechas. El delincuente tiene que estar siempre con el peso de la ley encima.

Yo siempre lo dije, los delincuentes son como las cucarachas, siempre deben de estar en las alcantarillas, cuando sacan la cabeza es porque van a hacer un daño.

¿Pero luego eso no se confunde con excesos de fuerza pública o tortura, no hay un límite?

Existe la presunción de inocencia, claro que sí, en casos específicos, pero qué presunción de inocencia le podemos dar a una persona que acaba de asesinar a diez personas en un bar, o un secuestro, o gente que tiene un rastro, ahí lo viví muchas veces en Tijuana. Las casas de seguridad que ellos llaman así eran rastros, entraba yo ahí y pedazos de extremidades humanas tirados ahí, otros allá, vamos, dantesco. Y luego las personas que estaban ahí, entras se defienden, te disparan, los tienes que detener.

Yo le decía a la gente de procuración de Derechos Humanos que las quejas de los detenidos que decían mire me golpeó, el morete, y yo le decía al procurador “usted cree que detener a un delincuente de ese nivel, es decirle soy de la policía, levanten la mano y las levantan para que los esposen, eso se ve nomás en la televisión. En la realidad, cuando vas a hacer una detención hay persecución, enfrentamientos, muertos, heridos y hay detenciones, la detención tiene que ser aplicando la fuerza, se tiene que aplicar la fuerza. O te detengo por medio de la fuerza o te disparo. La prioridad era mantener la vida de todas las personas, inclusive de los delincuentes. En ese jaloneo hay golpes, se ruedan, raspones y no nomás el delincuente, el aprehensor queda igual.

Cuando ya viene un proceso, el primer argumento de la defensa es “lo torturaron”, lo que no se fijan es que vayan a leer el expediente, cómo se hizo la detención, que fue una persecución, enfrentamiento, donde se tuvo que aplicar un grado de fuerza, que tienen consecuencias, que se tienen que dar. Eso es lo que siempre han alegado los delincuentes y llegó el momento en que el alegato de violación de los derechos humanos se convirtió en un fundamento de la defensa. Por eso estoy yo aquí, por eso estoy resguardado, porque le creen al delincuente a ciegas.

¿Torturó a alguien?

No, claro que no. Tortura es una palabra, que, si nos vamos a la semántica, tortura es cuando tienes alguien detenido, la tienes a tu merced, cuando le aplicas dolor, cuando le aplicas sufrimientos extremos con una intención, en esa semántica yo jamás, ni lo haría en mi vida, nunca.

A usted le tocó una etapa muy difícil de la inseguridad en Tijuana: Muertos todos los días, secuestros y demás, ahorita hay menos casos escandalosos, pero sigue siendo Tijuana el lugar con más homicidios en el País, ¿cuál sería su diagnóstico de la inseguridad en Tijuana y qué ha faltado?

Definitivamente falta voluntad. Para acabar con un problema, lo único que hace falta es voluntad, voluntad política, cuando se da la voluntad política para acabar con un problema, lo demás es complemento. Buscar a la persona, a la institución para aplicar alguna estrategia de contención, eso ya es cuestión de procedimientos. Yo lo he vivido de manera personal, en Tijuana cuando me correspondió llevar el liderazgo del combate a la delincuencia en Tijuana yo conté con la voluntad política desde el gobierno de la federación, del estado y el municipio, y se aplicaron las estrategias, se contuvo la violencia a niveles muy altos. Bajaron 76% la incidencia criminal en dos años, creo que es algo que vale la pena revisar, y pudiéramos hablar de Tijuana como un chispazo, pero aplicarlo otra vez en Ciudad Juárez con la misma situación, creo que ya no es un chispazo. Cuando existe esa voluntad política y la estrategia adecuada se soluciona el problema.

¿Le ve voluntad política a Montserrat Caballero?

Yo no conozco a la señora, lo que sí a mi me causó mucha inquietud fue algo que vi en un video donde ella habla que Tijuana te ofrece todo, inclusive drogas si quieres, eso es una aceptación tácita de que en Tijuana hay narcotráfico. Si eso lo dice una candidata a una alcaldía y esa persona llega a ocupar el puesto de alcaldesa, lo único que me deja a mi entendimiento es que el proveer esa droga va a ser un programa social, lo va a integrar a su plataforma social porque Tijuana te ofrece droga, me parece terrible, porque eso lo escuché y quedó grabado y eso es peligrosísimo, espero haya sido un resbalón, pero eso lo veremos hasta que gobierne, hay que darle tiempo que gobierne.

A nivel estatal cómo ve la actuación del gobernador en el tema de seguridad y de la Fiscalía que encabeza Guillermo Ruiz?

¿A mí pregúntame si Bonilla ha hecho algo bueno? Cómo le voy a contestar yo, claro que para mí Bonilla… El fiscal se ha olvidado de para qué sirve la Fiscalía y se ha dedicado a persecuciones políticas, exclusivamente, el Fiscal no ha tenido ningún acercamiento con otras instituciones, no ha definido políticas criminales, estrategias de atención a la delincuencia, lo único que sé es que hizo una escuela militarizada, que le iban a poner su nombre, creo o el de Bonilla.

Entonces de eso se trata, un fiscal que se dedica más a utilizar los medios con que cuenta para el asunto político, haciendo a un lado la función principal de una institución, pues es un fiscal a modo, qué quiere el patrón hoy, porque también aquí hay mañaneras vamos a regirnos por lo que diga hoy el patrón y ajustar hoy mi función a lo que diga hoy el patrón.

¿Cómo esta su salud, qué complicaciones sigue teniendo?

Ya llevo seis años del problema, siempre he tenido la idea de que algún día voy a superar esto y todas las mañanas me levanto con la intención de poder recuperar poco a poco algo de lo que tuve, si voy recuperando poco a poco digamos que la sensibilidad en las piernas cada vez es más, pues poco a poco voy aumentando la sensibilidad, para mi siempre hay esperanza todos los días.

¿Que faltó para que sus hijas entraran si otra gente entró gracias a los votos suyos?

Porque yo trato de lo menos posible involucrar a mi familia en esto si ya es decisión de ellas ya será su decisión, pero no por mi influencia.

Después de lo que he vivido en el ring político uno siempre trata de proteger a la familia, trato al máximo de evitar que se involucren, no quiero ser el responsable de ser el día de mañana el responsable que ellas pudieron tener un problema como lo tengo yo.

¿Por qué siempre el PES, que le debe que siempre estuvo con ellos?

No le debo nada, al final era gratitud, me supieron llegar, creo que el PES cometió un error en esta elección, yo siempre tuve con Hugo Flores muy buena amistad, con Alfredo Ferreiro, siempre, y mas que nada la participación en el PES era de amigos. Y sí, estuve a punto de ir con la coalición del PAN, PRD, PRI.

Al final no se dio, no me esperaron y el PES siguió ahí, ya no tenían candidato, si no van conmigo, con quien va, no había otra, se dio y entré. Hay un distanciamiento mío por lo que sucedió después de la elección, hay una intromisión violenta al interior del partido, un partido que siempre ha sido muy característico, son su doctrina, con su filosofía interna y luego invade la gente del PRI, se mete al PES, pero aquí lo peor de todo es que creo que el dirigente nacional le regaló o le vendió el partido a Hank, porque el partido está invadido por la gente del PRI. Están Bernal, Benjamín Gómez, Madrigal, ese grupo que ya se apoderó del partido, definitivamente no es gente con la que yo pudiera colaborar.

¿Y usted pudiera trabajar con Marina si lo llega a invitar?

Definitivamente uno siempre tiene la esperanza, cuando hay un gobierno nuevo siempre hay la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Con Tijuana, no lo creo, desde la campaña quedó claro que Tijuana se va a convertir en el picadero del País, o por lo menos de BC. En el caso de la Gobernadora ha sido ella muy cauta en su discurso, tolerante, hace política y no tan sucia como la que estamos acostumbrados a ver. Desde mi punto de vista creo que nos puede ir bien, no importa de donde venga, creo que es una buena persona y creo que trae buenas intenciones para el Estado y creo que puede hacer que cambie la cara de Baja California, le deseo la mejor de las suertes, si le va bien a ella nos va bien a todos.

¿Su situación legal cree que cambie con la entrada de ella?

Es un buen indicio para empezar que a días de que termine el gobierno de Bonilla me acepten una audiencia, es un excelente inicio de que la dictadura de Bonilla está a punto de fenecer, y espero que de aquí para adelante sean puros dolores de estómago para Bonilla, que ya los tiene, quería un Titi para nueve años.

¿Quien estaría bien para fiscal?

Lo que sea

¿Daniel de la Rosa puede ser?

Es una buena persona, sacó noventa y tantos en el examen de control y confianza, ósea es los mejor calificados, tal vez eso en el asunto de seguridad pública no sea tan bueno, yo le decía deberías de estar en un convento porque tienes honestidad extrema.

Tal vez no le pegue a un malandrín porque en una detención tal vez que me pegue él a mí.

Si va para Fiscal pues tal vez pudiera aplicar las políticas criminales. Si llegara a fiscal la Fiscalía quedaría en buenas manos.

¿Ha tenido comunicación con el equipo de Marina del Pilar?

No, estuve atento a las campañas, vi la de Hank, Jones y Marina. Yo sabía que iba a quedar entre una de ellas dos, por el discurso que traían las dos. Acercamientos ni con ellas ni con nadie.

Estuvo al tanto de la jornada electoral y como de desarrolló y notó una jornada violenta, dijo que quería proteger a sus hijas, ¿a eso se refería

Hay ciertas situaciones que han pasado, que se han sucedido, hablando principalmente de Sinaloa, la liberación de Ovidio, una situación que hubo con la guardia nacional donde les ordenan que se vaya un grupo criminal, algún discurso del Gobierno Federal donde dicen muy bien portados los malandrines y todo esto a mi me da una clara idea, sino un cierto acercamiento, o evitar meterse con ellos, es con el cartel de Sinaloa, hay una cierta intención de no meterse con ellos, permitir su operación. Si analizamos el territorio que ocupa el cartel de Sinaloa, compárenlo con el mapa político electoral y saquen sus conclusiones.

¿Vive con miedo?

No, miedo a morir, me tengo que cuidar de cierto personaje nada más, digo, yo sé que esto va a terminar de cualquier manera, espero nada más que las cosas sucedan, tengo tiempo, estoy tranquilo, amparado, creo que yéndose Bonilla las cosas van a cambiar radicalmente en el Estado. Imagínense, cómo pensamos que en dos años iba a hacer tantas tonterías este señor, y quería cinco.

Afortunadamente no le cumplieron su capricho, sino imagínese el martirio que íbamos a estar viviendo, qué barbaridad.

¿Estuvo 58 mil votos, no deja de ser líder político, qué le dice a esas persona que ven en usted un líder político?

Cuando la gente cree en ti, mas que sentir egocentrismo es una responsabilidad, te cargan una responsabilidad en los hombros y ahí la traes, yo quiero seguir platicando con los que llegaron.