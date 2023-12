Suma Tijuana 550 casos de VIH durante 2023

Tijuana, BC.- Perla Janeth Rubio Torres es paciente con VIH-Sida y también es recién graduada como enfermera de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Actualmente tiene 40 años de edad, pero a sus 18 la habían desahuciado porque también le fue detectada una artritis reumatoide.

“Yo pensaba que me iba a morir y al llegar al albergue Las Memorias, me cambia mi vida, me dan el amor que nunca había recibido yo, aquí está Dios.

“A través del tiempo, como al año y dos meses empiezo a caminar y a andar por mí misma, empiezo a querer barrer, y eso para mí fue muy agradable. “Me di cuenta que con los cuidados que me estaban dando era muy bonito y que yo quería dárselos a quienes iban llegando también”, expresó Rubio Torres.

4 mil pacientes reciben tratamiento

De acuerdo al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), es una de los 4 mil pacientes que reciben tratamiento en la Entidad.

Enfermedad que no ha logrado ser contenida, ya que durante el presente año se ha registrado un incremento de pacientes en comparación con 2022.

De acuerdo a Censida, durante los primeros nueve meses de 2023 atendieron a 550 nuevos pacientes de VIH, mientras que en el mismo periodo de tiempo del año anterior fueron 502.

Un sueño hecho realidad

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora hoy, Perla Janeth platicó que durante el tiempo que estuvo postrada, recordó su sueño de niña: ser enfermera y lo hizo realidad gracias al apoyo que recibió en el albergue Las Memorias.

“Sentí una bendición. Mi diploma lo dediqué a quienes me ayudaron y también me lo dediqué, lo logré para poder ayudar a las personas”, dijo. Por su parte, Edwin Alemán Sarmiento, de 31 años de edad, es paciente con VIH-Sida y paciente en rehabilitación de consumo de drogas, quien estudia la carrera de Derecho en la UABC.

Compartió que a sus 14 años inició con el consumo de alcohol, mariguana y crystal. Hace dos años contrajo el VIH a través de relaciones sexuales sin protección, pero en lugar de deprimirse se impulsó a estudiar.

“Actualmente puedo decir que fue un cambio positivo, me hizo ser consciente de mi vida, de lo que estaba haciendo, a donde estaba yendo, y una vez detectado el VIH empecé a hacer conciencia de lo que quiero para mí y lo que no quiero para mí.

Acceder a los tratamientos

Realmente lo veo como algo positivo”, aseguró Alemán Sarmiento. Uno de sus propósitos es ayudar a que los pacientes con VIH-Sida accedan a los tratamientos que brinda la Secretaría de Salud.

La prevención El director del albergue Las Memorias, José Antonio Granillo Montes, expuso que en este día de la lucha contra el VIH-Sida es urgente controlar los contagios de tuberculosis en Baja California, pues este padecimiento afecta más a los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana.

“A nosotros lo que nos pega más es la tuberculosis y se entiende, nosotros somos la capital de la tuberculosis, somos una zona endémica, tenemos cuatro veces más que la tasa nacional,”, advirtió