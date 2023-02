Sector privado invertirá 47 MDD en infraestructura eléctrica

Tijuana BC.- La iniciativa privada realizará una inversión de 47 millones de dólares para disponer del suministro de energía eléctrica en sus parques industriales, indicó la presidenta de la asociación de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac).

María Cristina Hermosillo Ramos mencionó que esta inyección de capital proviene de la necesidad de contar con la infraestructura eléctrica necesaria para que los parques industriales a través de subestaciones de energía eléctrica.

Detalló que esta inversión contempla un total de 82 mil 400 kilovoltiamperios (kVA’s) para la industria de Tijuana, abasteciendo a las potenciales inversiones que lleguen los próximos dos años.

Lo vemos con muy buenos ojos porque esto podrá abastecer a nuevas industrias que están en camino a asentarse en la ciudad y que al final traerán mayor valor agregado”

Dijo la presidenta de Deitac.

Mantenimiento a la infraestructura

Hermosillo Ramos contó que las industrias implicadas en la inversión llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en conjunto se le dé mantenimiento a la infraestructura y se pueda instalar sin inconvenientes.

La presidenta de Deitac recordó que estos avances van de la mano con la cantidad de espacio industrial rentable disponible en Tijuana para construcción de parques en los próximos años, que agregó es de más de 5 millones de pies cuadrados.

“El problema para la industria no es que no haya electricidad, el problema es que no se cuenta con la infraestructura para su distribución y eso merma a las industrias que la requieren para determinados procesos”, dijo.

Hermosillo Ramos finalizo diciendo que el déficit de distribución de energías es una preocupación mayor que la del déficit de agua, ya que las industrias locales no disponen del vital líquido para la mayoría de sus operaciones.