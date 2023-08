Sancionan a 18 bares de Tijuana con nueva ley de alcoholes

Tijuana BC.- La noche del viernes fueron multados 13 bares y antros en Tijuana y cinco fueron clausurados tras el operativo que se realizó para comprobar que cumplieran con la nueva Ley de Alcoholes de Baja California.

El operativo fue realizado por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal en las nueve delegaciones, en el que participaron más de 70 inspectores.

El titular de la dirección, Adolfo García Dworak, informó que acudieron a bares y antros del municipio a los que hicieron un “check list” de los puntos con los que debe cumplir con la entrada en vigor de la reforma.

Por ejemplo, revisaron que tuvieran detectores de metales en las entradas, personal de seguridad dado de alta ante la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana del Estado, botón de emergencias y cámaras de vigilancia, por mencionar algunos.

La inspección

“Fuimos negocio por negocio, les notificamos que ya entró en vigor la nueva Ley de Alcoholes, estuvimos notificando a cada uno de los establecimientos”, expresó.

En el caso del botón de emergencia, los negocios que ya solicitaron se instale en su establecimiento y cuenten con la documentación, se les permite seguir trabajando.

El funcionario municipal detalló que los cinco negocios clausurados tenían varias faltas por lo que tomaron la decisión de poner sellos.

“Independientemente de la reforma de la Ley de Alcoholes tenían su permiso de alcohol vencido, no habían revalidado o no tenían la anuencia de bomberos, no tenían programa interno de protección civil, no tenían guardia de seguridad o detector de metales”, declaró.

Negocios clausurados

En el caso de los negocios clausurados para que puedan reabrir sus puertas primero deberán cumplir con todos los permisos y requisitos que no tenían al momento de la revisión además de pagar una multa.

La noche del viernes lograron acudir a 91 bares en Tijuana y estos trabajos continuarán durante el fin de semana, con la finalidad de contar con un listado de los temas pendientes en cada uno de los bares y antros de la ciudad para día lunes.

Por último, García Dworak consideró que en una primera revisión la mayoría de los antros y bares cumplieron con estos nuevos requisitos.

Con las reformas realizadas a la Ley de Alcoholes, las multas que pueden recibir los bares que incumplan con las medidas de seguridad pueden llegar hasta los 100 mil pesos, establece el tabulador aprobado por el Congreso.