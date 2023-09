Regresa David Pastor Vico a UABC con‘Autonomía Personal, Libertad y Vida Universitaria’

Tijuana BC.- El día a día universitario suele estar siempre acompañado de incertidumbre a la hora de tomar decisiones académicas, laborales y sobre todo, personales. En muchas ocasiones se cree que una no tiene que ver con la otra, sin embargo, es necesario tener un equilibrio en cada aspecto de la vida para poder experimentar la plenitud y bienestar.

La Universidad Autónoma de Baja California toma esto en cuenta cada semestre para poder brindar apoyo a toda la comunidad estudiantil de la mano de expertos, con seminarios, talleres, dinámicas, etc. En esta ocasión fue el turno del ciclo de conferencias UABC: con A de Autonomía.

Una de las más esperadas fue la de David Pastor Vico, quien regresó al Campus Tijuana para impartir su ponencia “Autonomía Personal, Libertad y Vida Universitaria”. Dicho evento se llevó a cabo el 20 de septiembre en las instalaciones del Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, donde se citó un número importante de alumnos que buscaban presenciar a uno de los oradores más reconocidos en instituciones universitarias por la forma que tiene para desenvolverse, además de su pensamiento crítico-filosófico que atrapa a quien le preste solo unos segundos de atención.

Lo que busco es poder aportar a la autonomía del pensamiento, qué significa esto, ejemplificarlo en el día a día para que puedan comprender con peras y manzanas, porque muchas veces parece que los temas de filosofía se quedan en planos muy elevados cuando no es verdad, los que le dan este giro son aquellos malos filósofos”

Expresó David Pastor.

Ética y valores

Vico además de ser docente, es experto en ética de la comunicación y en la transmisión de valores. Destaca su labor como divulgador del pensamiento crítico y la necesidad de un cambio de paradigma filosófico hacia una ética basada en la confianza interpersonal, la responsabilidad y la concepción del humano como un todo con la sociedad, no como individuo solitario, egoísta y fácilmente manipulable.

“Las escuelas de estudios superiores siempre son difíciles, el que diga lo contrario está mintiendo. Ahora, sabiendo que algo es complejo y te pones a estudiar lo que no te gusta, pero creyendo que vas a tener una recompensa, te aseguro dos cosas: hay un alto índice de posibilidad de que nunca lo acabes o bien, si culminas, no tendrás la intención de ejercer lo que has estudiado simplemente porque no te apasiona. Si vas a dedicar 4 años de tu vida –en el mejor de los casos- a una carrera, elije algo que te apasione; no pienses en el futuro encasillándote en las cuestiones económicas o estarás perdido”, subrayó el catedrático.

Si entre los lectores se encuentra alguien identificado o bien, tienen familiares en situaciones similares, ¡hay una buena noticia! La conferencia está disponible aquí . Beneficios como éste pueden encontrarse en las páginas oficiales de UABC para conocer más acerca de temas que acomplejan a la sociedad.