Protestan alumnos del Cecyte Florido por presunto acoso y hostigamiento

Tijuana, BC.- Estudiantes de todos los grados de Cecyte plantel Florido, se manifestaron por segunda vez en la semana dentro de la institución educativa.

Esto ocurrió luego de que una de sus compañeras expusiera que había sufrido de acoso en la calle el pasado miércoles, cuando las autoridades educativas le negaron la entrada por llegar tarde.

La alumna manifestó por medio de una historia en sus redes sociales, la situación:

Narra estudiante el problema

“Fui a la prepa como un día normal en el Cecyte Florido, el profesor de la entrada no me quería dejar pasar y le dije que no tenía cómo regresar, ya que mi prima me daría dinero para irme en la calafia, me dijo que no era su problema, y me tuve que ir caminando.

No muy lejos de la prepa, una camioneta blanca estaba a mi paso, de lado mío, a lo que me dio miedo y aceleré el paso. En ese momento un señor con una capucha de militar se bajó de la camioneta y me seguía diciéndome cosas.

Casi corriendo dejé de verlo, a él y a la camioneta, me asusté demasiado, a lo que marqué a la prepa porque como ya había dicho no estaba lejos de ella. Cómo pude hablar mientras lloraba y se me iba el aire les dije dónde estaba y lo que pasaba. Me metí a una farmacia que estaba por ahí y me dijeron que no me moviera porque pronto iban a pasar por mí los de dirección.

Querían llevarme a la prepa a que tomara clases, pero sinceramente no quería, a lo que me llevaron con mi mamá. Yo tomo medicamentos controlados de ansiedad, depresión y otras, por lo que ya se pueden imaginar cómo me puse.

Ya había pasado sustos así, pero este fue muy diferente, porque me dijeron que lo más seguro era que ya me tuvieran vista porqué ‘tengo el perfil de las que se están llevando’́, y ya se saben mi rutina de calles al ir y regresar de la escuela. Se los comparto como recordatorio de que en todo momento deben estar alertas de ustedes mismas, familiares y amigas, no les deseo ese tipo de sustos a nadie”, concluye la publicación de la estudiante identificada como Mía.

Foto: Cortesía

Quieren exponer lo sucedido en asamblea pero se los impiden

Sus compañeros como un acto de solidaridad, quisieron exponer lo sucedido en una asamblea llevada a cabo el día jueves, pero les fue negado el uso de micrófono, por lo que comenzaron a manifestarse.

Tras la primera manifestación se rumoró que tenían bombas Molotov consigo, por lo que dos elementos de la Policía Municipal de Tijuana entraron al plantel, lo que alertó a la comunidad estudiantil.

Este viernes, volvieron a manifestarse a las 10:00 horas, con pancartas donde decía “Hoy porto el uniforme con vergüenza” y “Ni una más”, expusieron también casos de acoso por parte de docentes, prefectos y un psicólogo en el plantel.

Acusan de que quieren silenciarlos

Expresaron que ya han presentado hasta escritos exponiendo la situación que se vive dentro de Cecyte Florido, pero que ni la directora los ha escuchado y la acusaron de querer silenciarlos.

“Ingresaron dos policías armados, y creemos que había más afuera, nos dio miedo verlos armados”, dijo una de las estudiantes.

“En dirección dijeron temprano que tenían miedo de lo que nosotros dijéramos a los alumnos, pero no les importa lo que ellos nos hacen a nosotros, solo manipulan información”, declaró otro alumno.

“Se han presentado muchos casos de acoso, tanto personal de la escuela y alumnos que también acosan a muchachas o a hombres y simplemente los ignoran”.

“Ya se sabe y se está diciendo que uno de los psicólogos es uno de los acosadores”.

Temen que no les den el certificado

Por miedo a que se les nieguen los certificados, los estudiantes entrevistados prefirieron no dar sus nombres.

“Muchos de mis compañeros no quieren hablar y salir a cámara porque tienen miedo, han llegado rumores de que nos van a quitar los certificados”, expuso uno de los inconformes.

“Una compañera estaba hablando con una de las orientadoras ayer y preguntó que ¿qué sentiría si eso le hubiera pasado a su hija? Y ella le dijo un prefecto que la estaba agrediendo, y el prefecto la ‘zangoloteo’ y la sacó, y hasta le dijo que diera gracias por dejarla seguir estudiando y que la dejaran salir con certificado. Por eso surgió el rumor”, explicó otra estudiante.

Los problemas de acoso no son atendidos por las autoridades educativas, exponen.

“Yo alzo la voz por mis compañeras, que por un intendente de los que cuida el taller de mantenimiento industrial, se ha insinuado a ellas, las ha tocado de la cintura, del hombro, se ha acercado de una manera muy asquerosa, y la verdad reportamos a la directora y la directora no hizo caso. Nos quiso ignorar y no pasó nada”, apuntó otra estudiante.