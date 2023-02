Preocupa a residentes del Segundo Balcón de Flamingos, situación de derrumbes en sus viviendas

Tijuana, B.C.- Residentes del Segundo Balcón de Flamingos, en la colonia Herradura Sur, expresan su incertidumbre y preocupaciones ante el derrumbe de la ladera y las afectaciones en sus viviendas.

Hace aproximadamente 20 días fue cuando comenzaron los problemas para las familias que habitan la zona, mencionó Orfilio Robledo, el problema se agravó por las lluvias, pues han provocado inestabilidad en el terreno.

Son nueve las personas que viven en su vivienda, establecida desde hace 13 años, que ahora se encuentra etiquetada con engomado rojo por parte de Protección Civil.

Le preguntamos ¿a dónde vamos? Nos dijeron que no tenían idea, que solo nos podían llevar a un lugar para dormir, a un albergue, pero no podemos estar ahí durante el día, solo en la noche, entonces, ¿cómo salirnos así?, ¿y nuestras cosas?”, relató.

Lo ideal para que salgan de sus casas, comentó, es que el gobierno les ayude, y les paguen seis meses de renta, o hasta un año en lo que comienzan de cero.

Lluvias afectan la infraestructura

“No tenemos familiares, pero habrá que esperar a lo último para tomar otras alternativas, o irnos a rentar o a ver que hacemos, no queda de otra”, agregó.

Otro de los domicilios afectados es el de Rafael Cabral, que tiene viviendo ahí más de 50 años, explicó que fue el 16 de enero que su casa y los cuartos que renta comenzaron a tener problemas, pues las lluvias originaron que las habitaciones se agrietaran, y algunas se derrumbaran.

“Cuando vimos y notamos que se cayó un pedazo, luego, luego les dijimos que fueran buscando otro lugar para acomodarse, unos hasta los tuve ahí conmigo, pero traían todas sus cosas, ahí tengo todavía cosas de unos, no sé que voy a hacer”, manifestó.

Eran 10 los cuartos que rentaba, expresó, eran su fuente de ingresos, cada una de las habitaciones estaban adecuados con camas y baños, con servicio de luz y de agua.

Desmantelan todo lo que se cayó, recopilando barrotes y triplay para recuperar algo de lo que perdió y poder venderlo o usarlo, dijo, de su patrimonio, solo quedaron intactos la recámara, la cocina, sala y el comedor de su hogar, además de dos de los cuartos que rentaba.

“El gobierno nos dicen “sálganse”, y nos dan un terrenito que no vale nada, y yo no dejo a mi casa, aunque se caiga, es mío, aunque se derrumbe todo, pero dejar así nomás no, tengo demasiadas cosas”, agregó.

Las viviendas engomadas de rojo en la colonia Herradura Sur, son 12, de las cuales, ocho se encuentran en la parte alta y cuatro en la parte baja, informó el director de Protección Civil, Bernardo Villegas Ramírez.