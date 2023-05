Piden madres de personas privadas de la libertad apoyo de derechos humanos

Tijuana, B.C.- Madres de personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro de Reinserción de El Hongo pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California debido a que son violentadas.

Manifestaron que sus hijos son castigados, sufren por la falta de alimentos, atención médica y tampoco se les permite recibir visitas.

La señora “María”, nombre ficticio para evitar represalias, compartió que desde hace dos semanas ha estado incomunicada con su hijo, quien cumplirá un año de haber ingresado por el delito de violencia familiar pero no ha sido sentenciado.

Centro de reinserción

“No lo he podido ver, ¿la razón? No la sé, él no me la puede decir porque lo castigan. Yo creo que es eso, que le piden el dinero y si no lo depositan no tendrá visita. Yo casi estoy segura y él me dice no preguntes solo deposita”, acusó.

Por su parte, la señora Leticia Núñez recordó que el 5 de febrero los familiares de los internos protestaron por las malas condiciones del Centro de Reinserción de La Mesa y El Hongo.

De antemano sabemos que cometieron un error y están pagando por ello y estamos conscientes de ello, pero no estamos de acuerdo a que los sometan a maltratos injustos, los dejan desnudos en las noches frías, no les dan de comer, no les dan agua, se enferman y no tienen atención médica”, señaló.

Asimismo, la señora “Antonia” denunció que cuando visitan a sus PPL las desnudan y revisan sus pertenencias para detectar drogas, las cuales, de acuerdo a sus hijos, circulan al interior del centro de reinserción.

“Nos revisan hasta las anginas, nos desnudan completamente. ¿Cómo vamos a meter la droga? Han muerto muchos muchachos y dicen que por sobredosis de fentanilo, ¿quién las mete?”, cuestionó.