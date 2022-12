Migrantes se aparan en Tijuana contra deportación

Tijuana BC.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) registró en Tijuana 158 amparos de migrantes que solicitaron este recurso jurídico para evitar ser deportados del territorio mexicano por el Instituto Nacional de Migración (INM) en octubre del presente.

Según los expedientes, pidieron ese procedimiento porque al momento de ser canalizados a la estación migratoria sufrieron de una detención indebida, incomunicación, tortura física y/o sicológica, además de la negativa de informarles sobre cómo regularizar su estancia en el territorio mexicano.

En el Día Internacional del Migrante, Eduardo Elías Gutiérrez López, profesor- investigador de la Facultad de Derecho de UABC, campus Tijuana, expuso que los amparos muestran lo restrictiva y contenciosa que es la política migratoria mexicana.

Asimismo, agregó que solicitan ese instrumento legal porque los migrantes cuando ingresaron al país con visa de turista son ‘detenidos’ por los agentes del INM porque de manera subjetiva consideran que sus intenciones reales son cruzar a Estados Unidos.

Las detenciones

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, 17 mil 364 migrantes de Colombia, Cuba, Rumania, China, India, Uzbekistán, entre otros países, fueron presentados ante el INM en Tijuana y Mexicali por no acreditar su estancia en México.

“Lo que debería pasar es que se pidieran documentos y al no tenerlos se pasa a un proceso de análisis y a lo mejor se le dé vista a la autoridad migratoria”, añadió Gutiérrez López.

El problema es que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Huen manos hay una infinidad de violaciones a sus derechos.

“Desde cómo los detienen, que los llevan a un cuarto, los tienen incomunicados. Todo esto es lo que realmente es ilícito y violatorio de derechos humanos”, sostuvo.

Otros países

Por su parte, la subdirectora de la asociación civil Al Otro Lado, Soraya Vázquez Pesqueira, dijo que en esa situación han estado migrantes de Turquía, Venezuela, Colombia, Rusia, entre otros países.

Comentó que cuando la organización les ayuda a salir cuentan con 20 días para regularizar su estancia en el territorio mexicano o probar suerte en el trámite del asilo humanitario de Estados Unidos.

La única manera que hay, indebidamente pero es la única que hay, es pedir refugio en México o salir del país, ya sea que regresen a su país de origen o van a salir bajo esta figura del ‘parole’ humanitario para ingresar a Estados Unidos”

Informó Vázquez Pesqueira.

Solicitudes de registro

La directora ejecutiva de la asociación civil Alma Migrante A.C., Graciela Zamudio Campos, dijo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es la encargada de otorgar la protección al refugio a los migrantes para evitar la deportación.

En octubre del presente la Comar resolvió 30 mil 182 solicitudes de refugio de migrantes de Honduras, Haití, Venezuela, El Salvador, Cuba y otros países, de las cuales 19 mil 39 obtuvieron el refugio y protección complementaria.

“Se trata de obtención de protección internacional por lo que si usted considera que su vida, libertad o seguridad se encuentran en riesgo, en caso de regresar a su país de origen, entonces puede optar por presentar esta solicitud”, se lee entre los requisitos.

Huyen de sus países

Sin embargo, expuso que los criterios varían para que las personas lo obtengan, pues en ocasiones a pesar de que sus huyen de sus países por amenazas de muerte de parte de pandillas o grupos criminales, se les niega.

Zamudio Campos dijo que actualmente representan cuatro casos, entre ellos, el de mujeres empresarias de El Salvador que fueron intimidadas por las ‘Mara Salvatruchas’ y el de mujeres abusadas sexualmente.

“Son casos en los que a la Comar no ha protegido. En México no hay muchos criterios fijos sobre cuándo sí y cuándo no van a dar el refugio. Más allá de los criterios de la ley, en la práctica es muy cambiante porque depende de cuál oficial le toque a uno”, declaró.

La directora comentó que los migrantes después de 30 días de haber ingresado al territorio mexicano pierden la oportunidad de solicitar el refugio, según los criterios de la Comar.

“En México no hay una claridad en cuáles son criterios de la Comar, porque yo he visto casos en donde, por ejemplo, la situación es súper grave y lo resuelven tarde y además sin protección. También he visto casos que son muy ligeros, que rápido los resuelven y además de protección le es correcta”, señaló.

Sin amparo

Respecto a los migrantes que pierden el amparo, la abogada activista advirtió que son deportados a sus países de origen, de donde huyeron porque sus vidas están en riesgo.

Comentó que la suspensión del amparo también es aprovechada por el INM para regularizar la estancia de los migrantes antes de que el juez determine la resolución.

“Esta ha sido una táctica que ha utilizado el Instituto Nacional de Migración para después decirle al juez ‘mira, ya lo reguporal laricé’, ya no tiene ningún riesgo y acaba con el juicio.”, explicó.

Los criterios

El abogado y académico Eduardo Elías Gutiérrez López coincidió en que el refugio es otorgado a solo unas cuantas nacionalidades.

“Lo que he notado es que sí hay muchas preferencias por nacionalidades. Cuando uno analiza los porcentajes de la Unidad de Política Migratoria y en particular los de la Comar es más fácil, por ejemplo, para una persona haitiana o venezolana obtener refugio a comparación de una persona de origen centroamericana, como puede ser un hondureño, guatemalteco o salvadoreño”, dijo.

Asimismo, dijo que mientras el migrante está amparado su situación migratoria es irregular, pero debe buscar una calidad migratoria para asegurar su estancia regular en México, ya sea como refugiado, residente temveces o permanente.

El titular de la Oficina de Representación del INM, Manuel Alfonso Marín Salazar, indicó que los migrantes se amparan contra una resolución y quienes son presentados ante el Instituto es porque están en vías de un proceso administrativo para regularizarse.