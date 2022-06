May-Arreola encabezarán ‘postlims’ del UWC 35

Tijuana, BC.- Freddy “Lion Heart” May regresará a Ultimate Warrior Challenge México (UWC) para enfrentar a Arjuna “Caballero Oscuro” Arreola en la estelar de las “postlims” el próximo viernes 24 de junio de en El Foro (antiguo Palacio Jai Alai de Tijuana).

El integrante de Killer Bees México espera frenar al tijuanense en lo que será no solamente su segunda pelea en la jaula de UWC, sino su segundo duelo profesional en general en las Artes Marciales Mixtas (AMM).

“Es importante que sepan que no estoy aquí para jugar sino para hacer negocio, terminaré esta pelea temprano y levantaré mis manos al final, ya he ganado en UWC y ganaré de nuevo el 24 de junio.

“Mi corazón y mis ganas de salir adelante serán cruciales, pero también mi preparación con el coach Tonny (Geleia) y el resto de mis compañeros de equipo, no hay alguien que me pueda detener”, comentó May.

El debut de Freddy May

El peleador de Cunduacán, Tabasco, debutó con UWC el 26 de noviembre del 2021 donde dio cuenta del también debutante Rafael “Zombie” Bravo Beltrán con mataleón a los 3:14 minutos del primer round.

Desde principio de año se rumoraba el retorno de May pero hasta UWC 35 pudo concretarse el contrato para este duelo en 170 libras, con que se cerrará el evento en la etapa denominada como postlims.

En el representante de Diego Combat Academy y Studio 33, quien va 2-0-0 en su carrera profesional, Corazón de León tendrá una interesante prueba en el choque entre nuevos valores de las AMM mexicanas.

Fotos: Cortesía

Venta de boletos para UWC 35

La venta de boletos para la función UWC 35 ya se encuentra abierta en la sede, El Foro, así como en Servieventos, Real Inn, Entram Gym o en línea en https://web.superboletos.com/SuperBoletos/BAJACALIFORNIA/DEPORTIVO/UWC-/paZEwZXpat5dVfYKU37K1A El duelo principal será por el Campeonato Gallo cuando el monarca Adrián Luna Martinetti (9-1-0), de Guayaquil, Ecuador, defenderá ante Juan “Pony” Campos (9-12-0), de Barcelona, Anzoategui, Venezuela.

La pelea co-estelar de la velada será en 175 libras con el regreso del tijuanense Akbarh “Caballero” Arreola (24-11-1), de Victory MMA, para enfrentar a Walter “Showtime” Luna (12-5- 0), de Tegucigalpa, Honduras.

UWC 35 se llevará a cabo el viernes 24 de junio, con inicio de transmisión del Main Card a las 18:00 horas a través de UFC Fight Pass, con un total de once peleas programadas desde El Foro, en Tijuana, Baja California.