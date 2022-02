UWC pondrá en juego campeonato peso Gallo

Tijuana, B.C.- El octágono del Entram Gym ‘arderá’ con el espectacular choque entre el chihuahuense Brandon “Polar” Uruchurtu (6-3) ante el ecuatoriano Adrián Luna Martinetti (8-1) por el título vacante peso Gallo de UWC.

Serán seis peleas que se podrán ver mañana a través de la plataforma UFC Fight Pass desde las 17:00 horas. Este es el primer evento de los doce que UWC tiene programados en el año.

Por más que Luna Martinetti sea el peleador del gimnasio local, Uruchurtu ha demostrado que viene a dar guerras a la frontera. En agosto del año pasado noqueó al argentino Brian “Prototipo” González.

El ver sangre no me cohíbe, me emociona más. Mi pronóstico es nocaut en el primer round”, comentó el chihuahuense en la previa.