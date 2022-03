Marchan cientos de católicos por la familia, la vida y la paz en Tijuana

Tijuana, BC.- Miembros de distintas parroquias de la Arquidiócesis de Tijuana se unieron para manifestarse de forma pacífica desde sus automóviles en la “Caravana por la familia, la vida y la paz”.

A las 8:00 horas, el punto de reunión fue el antiguo Toreo de Tijuana, donde las calles fueron ocupadas por más de cien autos, desde vehículos compactos, camionetas y hasta tráilers.

Miembros de la comunidad que trabajan como conductores de transporte público prestaron sus unidades de taxi y calafias para ayudar a trasladar a quienes no contaban con vehículo propio.

Vehículos adornados

Adornados con globos blancos, azules y amarillos, algunos con imágenes de la Virgen, otros con las ventanas pintadas con frases como: “Por la vida y la paz” o “No al aborto”, algunos decidieron subir más el escalón y combinaron carteles, imágenes y nacimientos en un solo vehículo.

El objetivo de la caravana, de acuerdo con testimonios de los participantes, fue alzar la voz y dar a conocer su postura respecto a la guerra, los matrimonios igualitarios y el aborto, que ellos no aprueban y que dejaron en claro con sus pancartas, pintas y letreros.

Martín Camacho y su esposa, María Camacho dijeron estar contentos de poder participar y orgullosos de su caravana.

Marchan por la paz y la familia

“Venimos para apoyar a la paz primeramente y apoyar a la familia que es de lo que se trata esto, unirnos para que la gente apoye para que vean que estamos a favor de la vida, no aceptamos el aborto y no aceptamos tampoco que se estén peleando en Ucrania y todo eso porque Dios no está de acuerdo con la guerra", dijo Martín Camacho.

“Queremos pedirle a la gente que se una, que nos escuchen o que simplemente nos respeten. Queremos unirnos en oración, Dios escucha. Pasan cosas malas y unidos podemos hacer el cambio”, señaló María Camacho.

Durante la caravana se contó también con la participación de un grupo de jóvenes que realizó bailes folclóricos arriba de la platafaorma de un tráiler.

"El día de hoy estamos marchando por la vida, por la paz y nos unimos por los acontecimientos que suceden en el mundo. De la comunidad de nuestra Señora de la Esperanza trajimos al Ballet Folclórico ‘Yalitza’ para que también por medio de la expresión al bailar puedan ellos definir esta unidad y apoyo a la familia, la vida y la paz", explicó Julio Sánchez, coordinador de la comunidad de Nuestra Señora de la Esperanza.

Sale caravana rumbo al Instituto México

La caravana salió a las 9:40 horas rumbo al Instituto México ubicado en el fraccionamiento Las Palmas. El recorrido pasó por Zona Río y de regreso, sin embargo el tráfico retrasó su arribo y llegaron a su destino a las 11:50 horas..

La caravana finalizó con una misa en el Instituto México.