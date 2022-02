Reconoce iglesia católica aumento de violencia en Tijuana

Tijuana BC.- La Arquidiócesis de Tijuana reconoció que existe un aumento de la violencia en la ciudad, la cual se ve reflejada en el temor de la población que sin importar el lugar y hora toma sus precauciones para evitar ser víctima.

El arzobispo Francisco Moreno Barrón comentó que la única solución es cuidarse entre sí, mientras las autoridades atienden la problemática.

Estamos enfrentando una realidad muy cruda, muy difícil entorno a este aspecto de la violencia. No sólo no se reducen las cifras sino que es latente esta realidad de presión que vive la gente entorno a la violencia, no estamos seguros”