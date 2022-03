Joven tijuanense vende elotes para pagar sus estudios

Tijuana, BC.- Leslie Vianey Estrada López es una joven tijuanense, estudiante de la facultad de Deportes en UABC campus Otay, que ha decidido emprender un negocio de elotes; su principal objetivo es ser profesora de educación física de niños de preescolar o de primaria.

Fue apenas la semana pasada que Leslie, de 22 años, publicó en la red social de Facebook una foto de su recién creado puesto donde decía:

Te puede interesar: Tecatense realiza trabajos de bordado para pagar sus quimioterapias

“Hola vecinos, soy estudiante de la facultad de Deportes en UABC, voy en 5to semestre. Y tuve que salirme de trabajar ya que la escuela me exigía mucho. Estoy vendiendo elotes en la calle Juan Sarabia obrera 2da para poder pagar mis taxis de la escuela y los materiales que se lleguen a requerir. Agradecería mucho su apoyo, que Dios los bendiga”.

Publicación viral

"Necesitaba sacar dinero de algo y pues siempre he trabajado en cualquier cosa, he vendido bownies, pastelitos, manzanas con chile, tostilocos, de todo y pensé, como a la gente le gustan mucho los elotes y aquí cerca no hay quién venda, entonces decidí que fuera negocio de elotes y gracias a Dios fue muy bien recibido", explicó Leslie Estrada.

Te puede interesar: Dulce y su mamá buscan apoyo para sacar adelante llantera en Tijuana

“Aquí puedes encontrar elotes en tres distintas presentaciones, desde el tradicional elote entero, como en vaso y tostielotes, todo limpiecito, para deleitar el paladar de los más exigentes”, agregó.

"Aquí te lo hacemos como gustes, si quieres mucho chamoy le pongo, chamoy, chile, lo que gustes, si no lo tengo asado en el momento te lo paso en el momento, lo que gustes lo hago, papitas, lo que gustes", detalló.

Te puede interesar: Asociación busca sepultar a tres niños más encontrados en Tijuana

Ejemplo de su familia

Leslie aprendió a trabajar desde muy chica con el ejemplo de su familia, su mamá es ama de casa y vende ropa en mercados sobrerruedas, su papá es vendedor ambulante, ninguno de los dos estudió, pero siempre les inculcaron a sus hijos el valor del trabajo.

"Me da mucho gusto que mi hija pueda hacer lo que yo no pude hacer cuando yo era joven, que ella estudie y salga adelante, yo no sé hablar muy bien la verdad, yo no estudié, pero yo quiero que ella estudie y salga adelante, lo que yo no pude hacer", dijo la mamá de la joven.

Te puede interesar: Marcos quiere ser paseador de perros para ayudar con los gastos de su casa

Leslie añadió que desea tener su negocio en regla, ya que teme que personal de Reglamentos pueda cerrar lo que es hoy por hoy su única fuente de ingreso para gastos estudiantiles.

Negocio en regla

"Quiero aprovechar el momento para pedir que me ayuden a sacar un permiso o algo para tener mi negocio como es, establecido con las reglas de ley para que no venga Reglamentos y se acabe esto que me da sustento para pagar mi escuela, esto me ayuda a ayudarme y a ayudar a mis padres", pidió.

Te puede interesar: Carlitos, quien lucha contra la leucemia, necesita donadores de sangre y plaquetas

Para enfocarse en la escuela pone el puesto solo viernes, sábado y domingo, de 17:00 a 21:00 horas en la calle Juan Sarabia #22624 número exterior #200 en la colonia Obrera segunda sección.

"De verdad muchas gracias por toda la empatía, toda la difusión y todo lo que han hecho para hacerme viral, la verdad es que no me lo esperaba y es algo emotivo y muchos nervios", concluyó.