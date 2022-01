Asociación busca sepultar a tres niños más encontrados en Tijuana

Tijuana, BC.- En los meses de abril y agosto del 2021, han sido encontrados los cuerpos sin vida de tres bebés, uno dentro de la basura en el bulevar Delicias, otro en la colonia Maclovio Rojas y el último en Playas de Tijuana.

Desde que se dio a conocer su hallazgo, ni un solo familiar ha acudido a reclamar los cuerpos.

Te puede interesar: Buscan dar sepultura a niña hallada dentro de una hielera

Desde el año pasado la asociación “Dulce María y ningún angelito irá a la fosa común”, dirigido por Jessica García, se encarga de sepultar a niños no reclamados y así evitar que sean enviados a la fosa común.

Asociación se enfrenta a trabas

Esta asociación busca ayudar a estos pequeños, sin embargo las trabas son muchas.

Te puede interesar: Activistas piden apoyo para seguir sepultando a menores no reclamados

“Me dicen que ahora los trámites los tengo que hacer en la fiscalía que está por la central camionera, pero ahi me dicen que no me pueden ayudar, que porque no soy familiar, siendo que yo ya he hecho esto varias veces, ya saben a lo que nos dedicamos en la fundación, no puedo creer que no tengan corazón para ayudar”, declaró.

Solo queremos sales una sepultura digna a estos bebés, no es solo uno, son tres y dicen que supuestamente ya los echaron a la fosa común, pero pues la directora me dice que ella no ha firmado nada, entonces ya no se a qué están jugando”, señaló.

Te puede interesar: Sepultan a menores asesinados en el Aguaje de la Tuna en enero

De ama de casa a activista

Jessica García, es ama de casa y desde finales del año 2020 se convirtió en activista que busca dar sepultura a niños no reclamados en Semefo, actualmente es la representante del grupo.

Desde el caso de la niña de la hielera, han logrado sepultar a dos niños más, unos hermanos a los que asesinaron y quemaron en el Aguaje de la Tuna y a una niña que fue hallada dentro de una maleta.

Te puede interesar: Requieren mil 500 pesos para sepultar a menores asesinados

Ahora con el reto de sepultar a los tres bebés, pide el apoyo de la comunidad para no permitir terminen en un mal lugar.

"Por favor, les pido su ayuda, ayúdenme a que estos angelitos puedan ser sepultados, los bebés, no merecían morir ni que sus cuerpos fueron abandonados", pidió Jessica.

Te puede interesar: Buscan activistas sepultar a niños calcinados en Tijuana

Para ayudar

Para conocer más sobre esta asociación o contribuir a la causa, se puede contactar a través de las redes sociales en Facebook “Ayuda para la niña de la hielera de El Pípila” y en la página “Dulce María y ningún angelito irá a la fosa común” o al número telefónico 664 260 11 37.

El número de tarjeta para donaciones es 4152313686691861 a nombre de Jessica Gabriela García Lerma.