Buscan dar sepultura a niña hallada dentro de una hielera

Tijuana BC.- ¿Recuerdan a la menor encontrada dentro de una maleta? Fue el 13 de marzo de este mismo año que el cadáver de una menor fue localizado dentro de una maleta abandonada en un camino vecinal del fraccionamiento Santa Fe.

Desde entonces no ha habido acercamiento de algún familiar que reclame el cuerpo, por lo que el mismo grupo que logró sepultar a la niña hallada dentro de una hielera, busca darle sepultura digna y así evitar sea llevada a la fosa común.

De marzo para acá tenemos a una niña de 12 años aparentemente, que fue abandonada dentro de una maleta, al parecer no sufrio pero tenía una discapacidad, un caso parecido al de “Dulcemaria”, la niña que estaba dentro de la hielera”

Compartió Jessica García, una mujer ama de casa que desde finales del año pasado se convirtió en activista que busca dar sepultura a niños no reclamados en SEMEFO, actualmente es la representante del grupo: Dulce Maria y Ningún Otro Angelito Irá a La Fosa Común.

Para lograr dar un entierro digno a “Marbella”, nombre que se le dio a la menor por este grupo, Jessica en compañía de otras mujeres han estado vendiendo agua en semáforos, haciendo distintas rifas para lograr pagar los gastos funerarios, pero aún necesitan 7 mil pesos.

Venden aguas para cubrir gastos

“Nos hemos ido a vender aguas, a vender cosas, pero como la gente muchas veces no nos conoce, pues no sabe y no nos compra, ha sido muy difícil, los gastos funerarios ya los tenemos, lo que necesitamos ahora es una carta constitucional que de como 15 mil pesos nos la bajaron a 7 mil”, expuso.

“Si hay algún abogado que nos pueda ayudar a hacer esto, algún notarios, gente que se quiera unir o ayudarnos donando para poder enterrar a esta niña, se los agradecemos, no es nuestro familiar, es una menor que abandonaron y no es justo que sea mandada a la fosa común, es un angelito que no pidió venir a este mundo”, dijo.

Desde el caso de la niña de la hielera, han logrado sepultar a dos niños más, unos hermanos a los que asesinaron y quemaron en el Aguaje de la Tuna, supuestamente por una deuda del padre, ahora se enfrentan al reto de la niña de la maleta y ademas Jessica mencionó que hay otros tres menores esperando en SEMEFO.

Si deseas contribuir a esta causa, hacer alguna donación o sumarte al equipo, comunícate al número de teléfono 664 260 1137 o a través de las redes sociales:

Facebook: Ayuda para niña de la hielera del Pípila

Facebook: Dulce María Y Ningún Otro Angelito Irá a La Fosa Común