Requieren mil 500 pesos para sepultar a menores asesinados

Tijuana, BC.- El grupo de mujeres activistas que se unió para dar sepultura a los hermanos menores de edad que fueron asesinados y calcinados en la colonia Aguaje de la Tuna el pasado 2 de enero, piden a la ciudadanía ayuda para poder completar la cantidad de dinero que necesitan para sepultarlos.

Lo anterior, luego que autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron que los menores de entre 3 y 8 años de edad, no han sido reclamados por sus familiares.

Jessica García, una de las activistas, dio a conocer que la fecha para sepultar a los hermanos asesinados sería este viernes 26 de marzo, pero hasta el momento aún les falta la cantidad de mil 500 pesos por cubrir y de no hacerlo no se podrá realizar el entierro, por lo que pide a la ciudadanía se una y las ayude.

Nosotras ya tenemos prácticamente todo, solo nos faltan alrededor de mil 500 pesos y si no lo cubrimos no podremos darles una sepultura digna a los niños, ese es el objetivo nada más, pedimos el apoyo con lo que sea su voluntad que nos apoyan, son angelitos y no merecen ir a la fosa común”, explicó Jessica.