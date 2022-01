Dulce y su mamá buscan apoyo para sacar adelante llantera en Tijuana

Tijuana, BC.- La mayoría de niñas optan por jugar con muñecas o a las princesas cuando tienen 12 años, pero Dulce cambió todo eso por herramientas, a su corta edad sabe lo que es ganarse la vida desempeñando un trabajo dominado por hombres.

"Regularmente le ayudo a mi mamá a atender los carros, Me gusta mucho porque todos los días son diferentes, no solo llegan los carros, hago cosas distintas, unas mecánica, otras llantera", contó Dulce.

Cristina, es madre soltera, quedó viuda hace poco, lo que obligó a que ella y su hija de 12 años, aprendieran de mecánica, esto para sacar adelante la llantera que con mucho sacrificio han tenido por 10 años.

Ofrecen servicio de reparación las 24 horas

Aunque con la pandemia la situación cada vez es más complicada, las ventas escasean y han recurrido a arreglárselas dando servicios las 24 horas del día.

"A raíz de la muerte de mi esposo hemos luchado fuerte para poder sostener este lugar y como todo, hay a quienes sí les agrada y a otros no y así, pero estamos en esa lucha", dijo Cristina Cruz, mamá de Dulce.

"Aquí reparamos llantas, rines de aluminio, de fierro, hacemos alineaciones, balanceos, horquillas, y pues poquito de todo.", especificó.

Requieren de una máquina desmontadora de rines

Aunque son unas expertas en lo que hacen, dicen necesitar una pieza que es esencial para que su máquina desmontadora de rines pueda funcionar, ya que ahora lo hacen de manera manual.

"Esa máquina es la que desmonta los rines de aluminio y fierro, pero se quemó un fusible y yo no le sé a eso de electricidad, no gira el plato, entonces nosotros lo sacamos a mano, al inicio era mucha batalla, pero ahorita ya le agarramos la maña, hay que hacer mucha fuerza", detalló Cristina.

Tienen 6 meses sin que funcione y además la camioneta con la que atendían de noche a domicilio se descompuso hace un año y no han podido juntar lo suficiente para comprar las piezas que necesitan.

"Tenemos seis meses entre mi niña y yo haciéndolo a mano, y pues unos compañeros nos obsequiaron una máquina y nos dijeron que de esa máquina le quitamos y pusiéramos a la otra, pero no son de la misma marca, no son compatibles", declaró Cristina.

Dulce anhela regresar a clases presenciales

La pequeña destaca que ama su trabajo, para ella la mecánica y el quitar y poner una llanta es la cosa más sencilla del mundo, aunque también dijo amar las matemáticas y anhela volver a clases presenciales pronto.

"Siempre me gustó porque como viví aquí por siete años, y pues siempre se me hizo interesante, pero como no me dejaban hacerlo mis papás, hasta que mi mamá tuvo la necesidad de que yo le ayudara", afirmó Dulce.

"Algunas veces me dicen que le eche ganas porque no a cualquiera le gusta la mecánica, y no cualquiera lo puede lograr, llega el carro lo atendemos, le quitamos la o las llantas y después la parchamos y la volvemos a poner, no es difícil", expresó contenta.

Para ayudar a Dulce y su mamá

Ellas necesitan que sus ventas mejoren para poder contratar a personas que las ayuden y así evitar sufran de alguna lesión. También sería de gran ayuda una mina de gas, ya que se las robaron y ropa para Dulce, es talla 2XL y 7 en tenis o zapatos.

Para contactarlas puede ser al número 664 778 84 28.

Llantera y Servicios Cruz, se ubica en Bulevar Las Américas #520, en la colonia Buena Vista, en Tijuana.