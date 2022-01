Familia de comerciantes de Ensenada llevó regalos a hijos de migrantes   

Ensenada, BC.- Una pareja de comerciantes llevó juguetes a los hijos de migrantes que se encuentran en la casa hogar “Por Amor a las Calles”, que en las últimas semanas ha recibido a más de 200 migrantes, entre ellos, muchos niños.

Laura Pérez y su esposo Jorge Flores, propietarios de una tienda de curiosidades llamada “Gajyls”, ubicada en la Plaza Marina en Ensenada, manifestaron que hace semanas vieron la noticia de la llegada de migrantes haitianos a Ensenada e inmediatamente pensaron en los niños.

Me nace del corazón regalarle algo a los niños, quisiera regalarle a todos los que no tienen recursos, pero lamentablemente no es posible, sin embargo, tengo suficientes regalitos para hacer felices a esos niños y que recuerden con cariño este día de reyes, espero los disfruten y se los doy de todo corazón”, expresó.