CDMX: Proponen cárcel y multas para quienes vendan juguetes bélicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con multas de dos meses y hasta tres años de cárcel, así como de 25 a 100 días de multas, se prevé castigar a los comerciantes que ofrezcan a los Reyes Magos juguetes bélicos con el fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan una vida libre de violencia.

Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD) solicitó la prohibición para comercializar este tipo de juguetes mediante una iniciativa presentada en la primera sesión de la Comisión Permanente en 2022.

Los juguetes bélicos son llamativos y los infantes y adolescentes se involucran en grandes batallas con sus pares, sin embargo esta diversión suele presentar dificultades, porque en la mayoría de las ocasiones los pequeños aun no diferencian la fantasía de la realidad”, argumentó la legisladora sin partido.

Juguetes bélicos atentan contra cultura de la paz

Ante esto, Mateos Hernández explicó que dicha iniciativa busca que se prohíba la comercialización de este tipo de juguetes, pues atenta contra la formación cultural de paz y bienestar para la sociedad.

La legisladora insistió que las niñas, niños y adolescentes son un grupo vulnerable, por lo que se debe hacer esfuerzos para garantizar los derechos de este sector, deben ser trabajados por las autoridades, así como por las personas responsables de su desarrollo.

Desafortunadamente, dijo, los niños, niñas y adolescentes no consideran que con los juguetes bélicos se involucran en un juego de poder, donde no diferencian entre héroes y villanos, no existe una separación real de los buenos y malos, por lo que al final ambos utilizan la violencia para resolver conflictos y manipulan “juguetes” que son copias exactas de una pistola, cuchillo, granada, entre otros.

¿Cuáles son considerados juguetes bélicos?

De acuerdo con la diputada local, los juguetes bélicos son los que hacen alusión a la guerra o incitan a la violencia como:

Réplicas de armas

Pistolas

Espadas

Lanzas

Cuchillos

Además, los videojuegos violentos para niñas, niños o adolescentes también son considerados juguetes bélicos, ya que su uso puede generar un esquema de normalización para actos no pacíficos, pues al jugar con ellos podría no distinguirse el riesgo latente que representa portar un arma de verdad.

Debido a esto se propone añadir un capítulo al Título Décimo Segundo del Código Penal, relacionado con los delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio.

Qué diría este nuevo artículo

Este nuevo artículo 211 Quinquies, establece: “Comete el delito a que se refiere este Título, quien comercializa juguetes que tengan características similares a cualquier arma real en su forma, dimensiones o colores, incluyendo también recubrimientos que resulten en texturas parecidas a aquellas de las armas verdaderas. En consecuencia, al responsable de esta conducta se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y de 25 a 100 días de multa, así como el decomiso correspondiente”.

La diputada sostuvo que el aprendizaje y conocimiento que adquieren las personas en las primeras etapas de su vida, “son definitorias para su desarrollo”.

Por ello, es menester que sea con el más estricto apego al respeto y empatía por sus congéneres, con la finalidad de garantizar un entorno libre de violencia para una adecuada formación, tanto física como mental.

“Los juguetes bélicos, así como muchos videojuegos, generan esquema de normalización de la violencia y al jugar con ellos, podría no distinguirse el riesgo latente que representan”, subrayó Mateos Hernández.

CDMX: Proponen cárcel y multas para quienes vendan juguetes bélicos. Foto: Pixabay

Es importante tomar medidas en época de Reyes Magos

Destacó que en esta fecha, en que los Reyes Magos buscan regalos para llevar a los pequeños en sus hogares, es importante que las autoridades adopten las medidas necesarias, a efecto de salvaguardar en todo momento el interés superior del menor y garantizar el acceso a una vida libre de violencia, además de reducir en un futuro cercano, la venta de los llamados juguetes bélicos.

La legisladora recordó que en San Luis Potosí se han realizado reformas a la legislación local, tanto a la Ley de Seguridad Pública como al Código Penal, para sancionar la venta de juguetes bélicos por el problema que representan y si bien, normativamente en la Ciudad de México no existe una prohibición expresa en este rubro, sí hay diversos mecanismos de concientización que las autoridades pueden realizar para reducir de manera significativa su venta.

Ante esto, reiteró la coordinadora de la APMD, es necesario realizar las adecuaciones normativas al marco jurídico en materia penal de la Ciudad, a fin de establecer la prohibición de los juguetes bélicos y, de esa forma, cumplir con el derecho de las y los jóvenes a una vida libre de violencia establecido, no solo en ordenamientos de derecho interno, sino en también en dogmas jurídicos internacionales, enfatizó Elizabeth Mateos.