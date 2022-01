Brian sufre de cáncer en el cerebro ¡Necesitan juntar 6 millones de pesos para salvarle la vida!

CIUDAD DE MÉXICO.-La vida del joven Brian cambió drásticamente en el año 2018 cuando comenzó a perder audición y este 2021 le detectaron cáncer de cerebro.

El joven de tan solo 16 años necesita reunir 6 millones de pesos (300 mil dólares) para poder costear el tratamiento que podría salvarle la vida.

De acuerdo a un post en la página Go Found Me, el niño requiere de tratamiento de protonterapia (que administra radiación directamente en el tumor dejando intacto el tejido circundante y hace que las células malas no puedan reproducirse y así destruir el tumor).

Además ocupará quimioterapia, y también se considera una segunda operación (se necesita a un neurocirujano pediatra especialista en extracciones de tumores de alta complejidad y que no los hay en México), así como los meses de gastos y sustento en el país donde se llevara acabo el tratamiento.

¿Cómo se descubrió la enfermedad de Brian?

Según Les Wojdyla, que inició la recaudación de fondos, la vida de Brian cambió repentinamente cuando comenzó con la pérdida de la audición del oído derecho en 2018, seguida de una parálisis facial derecha y problemas de equilibrio a mediados de 2021.

"Inmediatamente, se apresuró a realizar una resonancia magnética en la cabeza y se descubrió sorprendentemente un tumor cerebral", dijo Wojdyla.

Agregó:

"La primera operación para extirpar este complejo tumor cerebral, se realizó el 29 de noviembre de 2021 en México sin mucho éxito, ya que tuvieron que parar su cirugía porque estaba muriendo con solo el primer intento de obtención de biopsia, eso permitió a los neurocirujanos salvar su vida y no dejarlo con secuelas neuronales; solo se extrajo una pequeña muestra de biopsia".

Les Wojdyla, indicó que "desafortunadamente, los patólogos confirmaron que el tumor es un meduloblastoma tipo 4". "Esperamos que este tratamiento erradique el tumor y le dé a Brian una segunda oportunidad de vivir de nuevo y mejorar su longevidad sin destruir su calidad de vida".

Por último, Wojdyla dijo que "recurro a su buen corazón para ayudarnos, los gastos nos rebasaron y todo lo que hemos vendido no es suficiente, cualquier donación será muy apreciada .En el nombre de Brian y su familia, agradecemos infinitamente su ayuda y la gran cantidad de amor, oraciones y apoyo mostrados durante los últimos meses y, sin duda, en los meses venideros".

Hasta ahora han recaudado más de 117 mil dólares de los 300 mil que requeiren.