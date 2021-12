Marcos quiere ser paseador de perros para ayudar con los gastos de su casa

Tijuana, BC.-Con apenas nueve años, Marcos desea trabajar para poder ayudar en los gastos del hogar.

En redes sociales circulaba la foto de un volante escrito a mano por un pequeño, donde decía que paseaba perros, la publicación fue hecha por la madre y rápidamente se viralizó.

"Hola, me llamo Marcos y trabajo de paseaperros, quisiera saber si ustedes quieren que les pasee a sus perros, mi número por cualquier caso es: 664 715 85 92. Atiendo de una a cuatro de la tarde, solo en el área de Laurel en Tijuana", dijo Marcos.

Te puede interesar: Perrito le salvó la vida a una bebé, advirtió que había dejado de respirar

Falta de dinero en casa

El pequeño compartió que una de las razones por las que decidió comenzar con este trabajo fue la falta de dinero en su casa.

Cuando yo estaba paseando a mi perro y quería ayudarle a mis papás buscando trabajo, por eso se me ocurrió pasear perros y cobra”, contó y agregó: Casi no tenemos dinero en la casa y queremos pues tener más dinero y ganar mucho más para contribuir a la casa", señaló.

Marcos dijo que para hacer bien su trabajo tuvo que realizar una ardua investigación.

"Busqué en Google primero para saber qué es lo que hacía un paseaperros, miré que los pasea, los limpia, limpia sus desechos, también los lleva a lugares y les da agua".

Te puede interesar: El día que la reina Isabel II visitó México y un perrito callejero la siguió

Mamá de Marcos se siente orgullosa

Guadalupe García Olguín, mamá de Marcos dice sentirse muy orgullosa, ya que ella y su esposo, Marcos Torres Escárcega le han inculcado el valor del trabajo.

"Pues sentí muy bonito porque le gustan los animales, hasta se puso a investigar y por eso decidí subirlo, me sentía muy orgullosa y quería compartirlo con otras mamás, no imaginaba la respuesta de las personas, hubieron muchos comentarios positivos", aseguró.

Llegaron a Tijuana hace cinco años desde el estado de Hidalgo, un viaje que comenzó como un sueño, ya que buscaban una mejor vida, en esta ciudad fronteriza ella combina dos trabajos, ser ama de casa y comerciante, su esposo, el padre de Macos, trabaja como guardia de seguridad, dicen que no ganan mucho, pero que se esfuerzan por darles lo mejor a sus tres hijos.

Te puede interesar: Video: Tiñe a su perro como "El Grinch", causa polémica en redes sociales

“Comenzamos vendiendo juguetes y él me ayudaba (Marcos) por eso lo seguimos haciendo. Gracias a algunos comentarios negativos nosotros crecemos más, les enseñamos que no es nada negativo trabajar, que es algo bueno que le estamos enseñando para que sean gente de bien y sepan cómo se gana el dinero”, dijo Guadalupe.

Cómo contratar los servicios de Marcos

Si desea adquirir los servicios de Marcos como paseador de perros, solo se necesita tener un canino amigable.

"Acepto de todo menos Pitbull, porque he mirado videos donde suelen ser muy bravos, y me da miedo que se peleen o que me hagan algo, prefiero perros pequeños que yo pueda pasear", especificó.

Te puede interesar: Perrito sufre paro cardíaco por cohetes en festejos a la Virgen

Marcos trabaja de paseador des las 13:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, en la colonia El Laurel en Tijuana, si desea contratar sus servicios comunicarse al número: 664 715 8592.