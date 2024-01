Familia michoacana musulmana busca protección en EU

Tijuana BC.- Una familia michoacana musulmana acompañada de sus tres gatitos busca el asilo humanitario de Estados Unidos para protegerse de las amenazas de muerte de los grupos criminales de Morelia.

En sus primeras horas en Tijuana, ‘Juliana’, (nombre ficticio por seguridad), platicó que es madre soltera de cuatro hijos, quienes a pesar de su corta edad fueron intimidados por los delincuentes.

Ya no soporté más el acoso, las amenazas. Mi propósito ahorita es sacar a mis hijos del País y ponerlos a salvo, ponerme a trabajar arduamente. Soy una persona muy trabajadora, no me da miedo el trabajo”