Faltan en Tijuana más casas de rescate para adictos: Pastor

Tijuana, BC.- Faltan más casas de rescate dirigidas a personas con adicciones en la ciudad para ayudar a seguir reduciendo los casos, opinó el pastor y director de la Iglesia de la casa de rescate “Cristo Vive” en Tijuana.

“Necesitamos no un lugar, si no cientos de lugares aquí en Tijuana como este para poder hacer que disminuya la delincuencia porque lamentablemente hay veces que existen lugares donde no cambian, se internan por un rato pero salen igual con los mismos problemas interiores”, dijo Jonathan Barrón.

Consideró que muchas veces siguen los hijos con las adicciones porque no existe algo que se contrarreste.

Aumenta la población en casas de rescate

En nuestra institución (la población) va en aumento el año pasado llegamos a tener 20 hombres, ahora tenemos 45, tuvimos 100 personas en la congregación, ahora tenemos 200, nuestro programa y lo que estamos realizando ese es nuestro propósito que vaya en aumento y siga rescatando personas de las calles”, señaló.

Explicó que ayudan a las personas con problemas de adicción de manera gratuita brindando todos los servicios como hospedaje, alimentación y todo lo que requieren para dejar las adicciones, así como restauran a las familias quienes se congregan en la Iglesia.

“La verdad que estamos viendo el cambio, cuando hay un lugar de ayuda, especialmente en donde hay un hogar donde se les brinda el apoyo, ahora sí que el cambio va a suceder, tenemos 5 años como casa de rescate, estuvimos en Valle Verde por un año y miramos como en donde nos ponemos hay un cambio total en la colonia y la gente”, agregó.