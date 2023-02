Exceso de empleo en Tijuana generó ‘zona de confort’: Canacintra

Tijuana, BC.- La negativa por no trabajar en la industria se debe a una “excesiva” oferta de trabajo en Tijuana, mencionó el presidente de la comisión de proveeduría de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Román Caso Espinosa explicó que el crecimiento de vacantes en otros sectores le ha permitido a la fuerza laboral elegir todo tipo de empleos sin tener que preocuparse por perderlo, generando una zona de confort.

Te puede interesar: Sufren negocios por rotación de personal

Agregó que esto fue un factor para que los índices de rotación de personal en la industria maquiladora continúen siendo elevados, llegando a estar en parques industriales de Tijuana hasta en un 120%.

“Tanta oferta de trabajo se convirtió en una zona de confort de que el trabajador diga “bueno, si no me gusta aquí, pues al cabo que a un lado hay trabajo y si no me gusta ahí al lado hay otro trabajo””, comentó.

Te puede interesar: Organizaciones deben mejorar prácticas para retener personal: Arhitac

Román Caso Espinosa, presidente de la comisión de proveeduría de Canacintra. Foto: Emmanuel Castañeda

Evolución en la cultura de trabajo interna

Caso Espinosa consideró necesario que el sector debe empujar una evolución real en la cultura de trabajo interna, con la finalidad de que los colaboradores no vean la necesidad de “saltar” de una empresa a otra.

El presidente de la comisión de proveeduría de Canacintra Tijuana añadió se ha tenido un crecimiento rápido en el apartado laboral en la que no se estaba preparado, ni a nivel municipal ni estatal.

Te puede interesar: Aumenta 40% participación femenina en la industria de Tijuana

Al ser cuestionado sobre sí el clima laboral no era el adecuado, Caso Espinosa aseguró que la ciudad tiene una buena reputación a nivel nacional no solo en la industria, también en otros sectores como el comercio.

No creemos que el lugar de trabajo tenga algo que ver en ese aspecto, la zona fronteriza se ha caracterizado por ofrecer mejores prestaciones, el detalle está en que eso no frenó la rotación”, adjudicó.

Te puede interesar: Se debe buscar que mujeres crezcan en el sector industrial

Buscarán fortalecer la proveeduría local

Caso Espinoza compartió que se está en pláticas para proponer una iniciativa al Congreso del Estado para que el porcentaje de las cadenas de suministro regionales aumenten en los próximos años.

Sin dar muchos detalles al respecto, el titular de la comisión de proveeduría de Canacintra Tijuana aseguró que se buscarán modificar algunas “barreras” de entrada para la generación de proveeduría local.