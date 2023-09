Dólar, por superar los 17 pesos a la venta

Tijuana BC.- La divisa estadounidense estaría por superar nuevamente los 17 pesos por unidad en diversas casas de cambio repartidas por Tijuana, efecto relacionado al incremento de la tasa de interés en EU, de acuerdo a economistas.

Tras un sondeo realizado por FRONTERA, el precio de compra se encontraría tasado en los 16.65 pesos por dólar, mientras que el precio de venta estaría en el rango de entre los 16.85 pesos y 17 pesos por unidad.

Para el expresidente del Colegio de Economistas de Tijuana, Jorge Fonseca Rodríguez, la “moneda verde” estaría rozando los 18 pesos al final del trimestre de acuerdo al comportamiento que ha tenido el mercado.

Hace meses se esperaba un reajuste importante en el dólar, aunque se ha observado de forma paulatina puesto a que la cantidad de dólares está reduciéndose por las propias tasas que impuso la Reserva Federal”

Refirió.

La caída del dólar

Desde el 01 de enero de 2023, el dólar había iniciado con una cotización de 19.48 pesos por dólar, pasando a tasarse en menos de 18 pesos durante el mes de marzo hasta su descenso por debajo de los 17 pesos en a finales de julio, recordó.

Fonseca Rodríguez hizo hincapié en los efectos que tienen la inflación en el país vecino, que se mantiene por encima del 3%, la cual también entra como factor en el reacomodo que ha tenido el precio del dólar frente al peso mexicano.

“Esto viene también con las exportaciones mexicanas, las cuales empezaban a perder competitividad en el mercado libre y no se generaba un valor en específico, era previsible que el dólar volviera a corregirse”, añadió.

Oferta y demanda

Por su parte, el economista Fausto Quintana González subrayó que el máximo precio de venta con el que podría cerrar la divisa estadounidense sería de 17.50 pesos por dólar, aunque irá en función de la oferta y la demanda, aclaró.

“Aun así tenemos que dejar claro que puede variar por los ajustes en las tasas de referencia de Estados Unidos, que luego de algunas semanas se mantiene por debajo del 6%”, dijo el también ex coordinador del Grupo 21 de Tijuana.

Quintana González puntualizó que no “sobrecalentar” el mercado de interés será clave para que no haya mayores consecuencias en la economía mexicana, la cual solo se mantendría estable de no reducir las tasas de interés drásticamente.