Coordinadora de Morena a favor de reversa en municipalización del agua

Tijuana, BC.- La coordinadora de la bancada morenista en el Congreso local, Rocío Adame, se pronunció en favor del recurso de inconstitucionalidad que sus compañeros diputados de la pasada legislatura interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la ley que municipaliza el servicio de agua aprobada.

Sin embargo, aclaró que no se opone a que pase a los municipios el control de los organismos operadores del agua, sino que no están de acuerdo en la forma en que se hizo, especialmente la urgencia de la pasada legislatura por aprobarlo, pues considera que los ayuntamientos no están preparados para absorber tal carga administrativa y de deuda.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No le debes trasladar un problema a los municipios, por ejemplo están San Quintín y San Felipe, que están conformándose ahorita como municipios, y no tiene las condiciones porque no hay ni siquiera un presupuesto y pues ya le estás trasladando hasta una deuda”, declaró.

No ve ruptura en bancada de Morena

A pesar de la división de votos entre los diputados de Morena con la que la iniciativa fue aprobada, Adame no ve una ruptura al interior de la bancada que preside a partir de este domingo, pues señaló que es un tema que han conversado internamente y que lograrán encontrar consensos que “se reflejarán en los acuerdos que se estarán tomando”.

También explicó que el caso fue llevado ante la SCJN debido a que el diseño legal de la Ley obliga a llevar la queja ante la Suprema pues no puede ser modificada desde el Congreso para darle marcha atrás.

Niega conflicto con Bonilla

“Cada quien es responsable de su tiempo”, fue la respuesta que la diputada dio sobre si el intento de revertir la municipalización del agua implica un conflicto con el actual gobernador, Jaime Bonilla, principal promotor de la iniciativa.

“Quizá faltó un poquito más de tiempo para que no se diera tan encarrerado. El cómo lograr las condiciones de que sea positivo. Se debe generar una transición muy clara, muy transparente. Deberá saberse si esos organismos que les están trasladando por lo menos tienen temas sanos de finanzas”, añadió.

Negó haber sostenido hasta el momento comunicación respecto al tema tanto con la gobernadora electa Marina del Pilar, como con alguno de los alcaldes electos; de igual forma, la coordinadora morenista, dijo, tampoco ha intercambiado opiniones con el secretario de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez, responsable de llevar la iniciativa ante el Congreso.