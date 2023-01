Colectivos de desaparecidos por presentar nombre para la Comisión Estatal de Búsqueda

Tijuana BC.- Las conversaciones para proponer a un nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos continúan y será brindada en los próximos días ante las autoridades del estado por los 13 colectivos que mantienen el plantón en las instalaciones de la institución, comentó Fernando Ocegueda, Presidente del Movimiento Unidos por los Desaparecidos de Baja California.

Aunque el acercamiento con las autoridades estatales se sigue llevando a cabo, Ocegueda Flores insistió que la manifestación seguirá, pues incluso estos han pedido que se reabra la Comisión para dar atención a las víctimas, sin embargo, no cederán mientras no se obtenga una respuesta favorable.

Ayer (sábado) nos invitaron a hacer una reunión conjunta, nos vamos a reunir el día martes a las 12 del día, van a estar los 13 colectivos presentes, quieren que llevemos las propuestas que queremos para un mejor funcionamiento de la Comisión y nos invitaron a que les permitiéramos la entrada para poder atender algunas de las gentes... se les consultó a las personas, dijeron que no, que no era conveniente dejar entrar a nadie todavía hasta que no tengamos resultados por parte del gobierno. Son 23 días, se dice poco pero la gente ya está un poco cansada, sin embargo, el hecho de que tiene una causa justa, sobretodo en el tema de sus seres queridos, eso los hace fuertes”