Cobertón Navideño: Se prepara María para época de frío

Tijuana BC.- La venidera época de invierno será un tramo complejo de pasar para la señora María Guadalupe Rosales, quien vive desde hace cinco meses en la colonia Maclovio Rojas junto a su hija, su nieto de 5 años y su yerno.

Con una casa construida con madera y láminas, la mujer de 70 años detalló que la única manera en la que puede prevenir a su familia y a ella misma del frío es utilizando cobijas.

No me ha tocado vivir la temporada de frío en este lugar en particular, no he estado mucho tiempo viviendo aquí pero por lo que me han contado el invierno se pegará fuerte en esta parte de la ciudad”