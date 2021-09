Causa horas de espera manifestación en garita peatonal de San Ysidro

Tijuana, BC.-Más de cinco horas de espera hicieron los usuarios de la garita peatonal de San Ysidro a causa de una manifestación frente a la línea Sentri la tarde del viernes.

De acuerdo al informe policial, aproximadamente a las 12:10 horas, alrededor de 150 personas integrantes de un grupo de migrantes acudieron a la garita Internacional de San Ysidro a solicitar asilo.

Ante dicha situación, personal de la Oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) acudió a la fila Sentri y colocó barras para cerrar el ingreso de manera temporal.

Se extiende protesta por 90 minutos

La manifestación se extendió por un lapso de aproximadamente 90 minutos y, ante la resistencia de retirarse, se contó con la intervención de la Policía Municipal.

A causa de la protesta de los migrantes, el cruce peatonal y la línea Sentri se mantuvieron cerrados por un lapso aproximado de tres horas.

Personas que esperaban por cruzar se vieron obligadas a mantenerse en la fila por un poco más de cinco horas por causa del cierre.

Estuvimos cinco horas y media soportando a estas personas que están pidiendo asilo; ya hay una lista, ellos están en espera, no se que vienen a hacer aquí a dar este espectáculo”, explicó Antonio Quezada, una de las personas.

Pérdida de tiempo y dinero

El hombre añadió que el cierre no representó únicamente pérdida de tiempo, sino de dinero porque trabajará menos horas por la demora.

“Nosotros estamos perdiendo el día, estamos perdiendo el trabajo, no se porque hacen esto, estamos perdiendo mucho en nuestro trabajo; yo vengo a trabajar, pero ya tengo cinco horas de retraso, no me van a decir bienvenido”, dijo.

Por su parte, Esmeralda Hernández, otra de las usuarias, manifestó con molestia que las autoridades estadounidenses se han acostumbrado a demorar los cruces, sin embargo, en esta ocasión sí fue culpa de los migrantes.

“Fueron como seis horas, siempre es lo mismo, aunque no sean los hondureños, nos tuvieron mucho tiempo esperando; Solo decían que los dejaran pasar, llegó la policía y se llevó a algunos, me pudo afectar porque pude haber faltado a mi trabajo”, declaró.

En su caso, apuntó, no pretendía cruzar por motivos laborales y aún así representa una molestia estar tantas horas de pie.

“A mi no me afecta tanto, el problema es la gente que tiene que trabajar, no me imagino si hubiera tenido que trabajar hoy”, manifestó.