Cruces a EU disminuyen 32% debido a pandemia

TIJUANA, B.C.- En 2020 los cruces fronterizos de México a Estados Unidos por las garitas de Baja California se redujeron un 32% con respecto a lo reportado en 2019, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en inglés).

Durante 2020 se registraron 51 millones 790 mil 367 cruces en las diversas modalidades, peatonal, vehicular, autobuses, etcétera, frente a los 76 millones 846 mil 500 cruces que hubo en 2019.

Esto debido a las restricciones en la frontera en cuanto a los viajes no esenciales, que fueron instaladas el 21 de marzo del 2020, con la finalidad de reducir la propagación del Covid-19 entre ambos países.

Los meses con menos cruces

El mes con la menor actividad en las garitas de México a Estados Unidos, por el lado de Baja California, fue abril, cuando únicamente se registraron dos millones 458 mil 660 cruces de los seis millones 447 mil 775 reportados en enero.

Jason Wells, presidente de la Cámara de Comercio en San Ysidro, reiteró que incluso cuando iniciaron las restricciones llegó al 70%, porque había incertidumbre sobre quienes podían cruzar, por lo que las personas evitaban realizar el viaje.

"Hay un porcentaje de la gente que ya no vuelve a cruzar, la duda nos pega más fuerte que la realidad muchas veces, cuando empezaron con las restricciones se bajó, ahora ha fluido entre 50 y 55% de lo normal", admitió.

En la región de San Ysidro afectan más las restricciones en la frontera que el mismo Covid, señaló, por lo que tiene la esperanza de que se levanten las restricciones, aunque sabe que depende de los gobiernos federales y no de los estatales.

"Somos una comunidad binacional y el problema es que muchas decisiones están hechas en la Ciudad de México o en Washington, que no entienden cómo es la vida binacional aquí, hay mucho trabajo por hacer", dijo Jason Wells.

Comerciantes, los afectados

Gustavo de la Fuente Mix, líder del eje binacional del Consejo de Desarrollo de Tijuana, mencionó que esta disminución ha sido notoria en los comercios de San Ysidro, quienes han sido afectados e incluso han llegado a cerrar.

"Esto nos preocupa porque ya tenemos un año con las restricciones a los cruces no esenciales, hay que recordar, no solamente los comercios han sido afectados, yo creo que hay muchos negocios de servicios también", apuntó.

Algunos de ellos están ubicados en San Diego, comentó, que se beneficiaban por la gente del lado mexicano que cruzaba por diferentes motivos y utilizaba los servicios de estos proveedores.

De la Fuente Mix afirmó que aunque hay consumidores cautivos en Baja California, mucha gente no está saliendo de casa, perdieron empleos, redujeron sus horas productivas, y no hacen compras locales.

"Hubiéramos esperado que hubiera un boom económico en Tijuana, pero no es exactamente el caso, ese es el primer impacto que vemos por este decremento en el cruce de personas", opinó.

A pesar de ello, no ha habido una mejoría en los tiempos de cruce a Estados Unidos, puntualizó, porque son los mismos, porque hay menos agentes en las aduanas, ya que fueron también afectados por el Covid.

El dirigente explicó que además tienen un tiempo mayor de revisión, porque deben verificar que sea un viaje esencial, lo que implica más tiempo de procesamiento por cada pasajero.

Ernesto Medina, comerciante ubicado en la garita de San Ysidro, expresó que al inicio de la pandemia hubo incertidumbre, ya que no sabía si las autoridades les iban a permitir continuar con sus ventas.

"Si se nota la ausencia de los automovilistas con placas de la frontera, que ya no pasan tan seguido, entonces como no pasan seguido las filas son menos frecuentes, lo que no permite que los automovilistas vean las artesanías", manifestó.

Septiembre y octubre bajaron sus ventas hasta el 60%, reveló, piensa que se debió al regreso a clases, en su modalidad virtual, pues la gente no tenía el tiempo para comprar.