Artesano de 90 años quiere mostrar lo que hace

Tijuana, B.C.-Con 90 años, Alfonso Frausto Rodríguez, ha dedicado 60 años de su vida a la confección de artículos de piel en Tijuana. Proveniente de León Guanajuato, es uno de los pocos artesanos que mantienen vivo este arte en México. Hoy nos abrió no solo las puertas de su taller, sino también las de sus memorias para conocer a fondo su trabajo, de Tijuana para el mundo.

"Aquí hemos hecho de todo, la talabartería, sandalia, mocasín, chalecos, chamarras, muchas cosas que ni se imaginan, con la piel se pueden hacer muchas cosas. Este taller todavía respira, en este pedazo trabajan 25 trabajadores, y afuera tenía ocho o diez, ya no cabían aquí, eso fue cuando yo era joven. en ese tiempo había mucho mayoreo, todo lo que hacía se vendía", recordó Frausto.

Sombreros, pantuflas, zapatos, cinturones y hasta chalecos, don Frausto hace todo con sus propias manos. Su material de trabajo, una máquina de coser con más de 60 años, un martillo, piel de diferentes texturas, colores e hilos.

"Este Taller tiene 60 años, todo lo que hago aquí es artesanal, hecho a mano, nuestra herramienta es este martillo que tiene 40 años y otro que tiene 35 ¿Cuánto no han trabajado", dijo con una gran sonrisa en el rostro.

A su edad no para y cuenta que le gustaría poder enseñar su oficio a otros jóvenes y que su trabajo no muera con él.

Ojala y encontrara a un joven al cual enseñarle, porque tengo necesidad de enseñar, tengo necesidad porque mi tiempo se me esta acabando, pero no me dejo", señaló Alfonso.