Abuela y sus bisnietos lo perdieron todo en un incendio, buscan ayuda

Tijuana, B.C.- Edelmira López López de 65 años tenía toda su vida viviendo en la Colonia Libertad cuando un incendio acabó con su hogar donde vivía junto a sus cinco bisnietas, de quienes se hace cargo sola, ya que su nieta y madre de los infantes tiene problemas de adicción.

Entre lágrimas contó cómo fue aquella noche donde en cuestión de segundos sus vidas cambiaron.

“yo estaba adentro acostada con mi bisnieta pero gracias a los vecinos me hablaron, nos despertaron y nos avisaron que se estaba quemando la casa, pero yo no me había dado cuenta hasta que entro mi hija a sacarnos", contó en un intento fallido de contener las lágrimas.

Toda mi vida había estado viviendo en esa casa, desde que mis padres vivían, fallecieron ellos, falleció mi hijo, me quede sola, no tengo a una persona que me ayude, un hombre alguien, no tengo hijos, se me murió mi hijo, solo mi hija, nomas estoy yo sola con mis bisnietas que son las niñas que me dejó una nieta por estar en las drogas", explicó un poco apenada entre el llanto.

Te puede interesar: Por caso de agresión habrá mayor vigilancia en primaria General Vicente Guerrero

La señora Adelmira padece de hemorragias desde hace tres años y además tiene problemas auditivos, los cuales no han sido atendidos por falta de recursos, pues vive de hacer trabajos de costura y ella sola se hace cargo de cuatro de sus bisnietos.

Pérdida total

"No estoy tomando ni vitaminas ni nada y eso me esta dando un poquito para bajo y estoy adelgazando, para mi edad no debería pasar eso, tengo tres años. No he podido ir al médico y me siento débil, esto me da para abajo, las piernas me adelgazaron, estaba gorda y ya enflaque, cuando camino me siento temblorosa, me tienen que agarrar de la mano".

Los niños han tenido que ir a la escuela con ropa regalada ya que sus uniformes y útiles escolares se perdieron entre las llamas.

Te puede interesar: Habrá prórroga para que comercios se preparen ante Ley Antitabaco: Coepris

"Estábamos dormidos, menos nosotras, empezó a salir humo y unos vecinos vinieron corriendo a avisarnos. Todo se nos quemó, nuestra ropa, uniformes, mochilas, juguetes, nuestros útiles y zapatos", narraron dos de las pequeñas bisnietas de Edelmira.

La señora Alessandra Vega es hija de una de las vecinas y ella se ha estado encargando de dar difusión y hacer llegar ayuda a la familia.

Te puede interesar: Buscan usar canal como carril de cruce a EU

"Nosotros nos dimos cuenta cuando ya estaban las llamas bastantes grandes, vimos cuando ya se estaba quemando, todas las casas de por aquí son de madera, entonces nos daba miedo que se fuera a hacer más grande y el acceso está bastante difícil, estamos pegados al muro y entonces los camiones de bomberos no entraban, no podían pasar, tuvieron que desde la otra calle dejar los camiones y subir las mangueras con extensiones, fue la verdad muy impresionante", dijo Alessandra.

Se necesita ropa, productos de limpieza y de higiene personal, así como alimento enlatado, calzado y material de construcción.

Son 3 niñas de 6, 8 y 12 años y 2 niños de 4 y 10 años y la señora Edelmira de 62.

Ayuda médica para la señora Edelmira

"Yo les agradeceria a todas las personas si me pueden ayudar se los agradezco de todo corazón, no tengo palabras", agregó Edelmira un poco calmada y afirmó que esto no la va a parar para continuar cuidando a sus bisnietos.

“Lo bueno es que no hubo muertes, todos estamos bien, no nos quemamos y seguiremos adelante”, concluyó.

Número de contacto: 664 1978596.

Ubicación: Cañón Otay 610, Colonia Libertad, 22400 Tijuana, B.C.