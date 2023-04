Cañón del Matadero rumbo a Playas de Tijuana registra nuevo deslizamiento

Tijuana, BC. Un nuevo deslizamiento de tierra se registró en el acceso a Playas de Tijuana a la altura del Cañón del Matadero, sin embargo, de acuerdo con el Gobierno del Estado no fue necesario el cierre de los carriles al tránsito local.

La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que hubo un pedazo “importante” de tierra que cayó en la zona, sin embargo, esto no afecta la seguridad de los automovilistas y de la propia vialidad.

Se hicieron las adecuaciones inmediatamente, se ha estado trabajando y esto genera un movimiento de tierra importante, pero se están tomando todas las precauciones por parte de los ingenieros para la ejecución de esta obra”, declaró.

Avances en la colocación de concreto

Aseguró que existen avances importantes para la colocación de concreto en la zona para evitar un accidente en el futuro o alguna situación que ponga en riesgo a las personas que utilizan dicha vialidad.

“No se cierra el flujo, no representa ningún peligro, según lo que me informa Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Sidurt, por eso no se cerró la vialidad”, manifestó.

Reiteró a la población que el mencionado deslizamiento no representa ningún peligro debido a que se atendió el caso de manera eficiente.

La mandataria estatal reveló que las obras en el Cañón del Matadero concluirán en máximo tres meses; el lugar quedará seguro en dos meses y un mes adicional para terminar detalles en la zona.