Padre soltero de Ensenada pierde todo en incendio

Ensenada, BC.- Un incendio en el hogar de la familia Phelps en Ensenada ocasionó que lo perdieran todo, ahora requieren del apoyo de la comunidad para volver a construir su casa desde cero.

Eduardo Phelps habitaba ese hogar con su hija Kitzia de 13 años, Eduardo de ocho y Ángel de 7 años, sin embargo, el 31 de octubre por la mañana recibió una llamada en su trabajo para avisarle que su casa desde hace 40 años ubicado en el Callejón Félix Córdova entre Primera y Segunda #226 en el Ex Ejido Chapultepec se estaba incendiando, cuando llegó ya solo quedaban cenizas.

Te puede interesar: Piden apoyo para adulto mayor que perdió su hogar en incendio

Llegando al trabajo me hablaron que mi casa se estaba quemando, me pegó una desesperación porque tengo mis tres hijos, un señor de la tercera edad y lo que pensé fue en mis hijos, no hallaba ni cómo llega, cuando llegué ya no había nada de casa, pero gracias a Dios mis hijos están bien”, expresó.

Padre soltero

Mencionó que es padre soltero y siempre ha sacado adelante a sus tres hijos, sin embargo, ahora que no tienen un hogar la situación es compleja.

Te puede interesar: Incendio en Ensenada deja una mujer y dos menores sin vida

Asimismo, René Hernández vivía con la familia y por tratar de apagar el fuego resultó con lesiones.

“Todo se me perdió, no me quedó nada más que lo que cargaba puesto, tengo algunas quemaduras por acercarme a apagar echándole agua, pero como estaba muy fuerte la llama me llegó a la cara”, relató.

Te puede interesar: Incendios forestales podrían aumentar hasta un 60%: Armando Ayala

Pierde todo en el incendio

El hogar junto con todo lo que había dentro se perdió entre las llamas, por lo que piden el apoyo de la comunidad, ya que actualmente duermen en una casa de campaña.

“Pedimos apoyo de ropa, comida, medicamento para las quemaduras, pastillas para la presión y material de construcción, tenis para un niño de 10 años porque están altos mis hijos, lo que nos puedan dar nos va a ayudar mucho y lo agradecemos mucho”, manifestó.

Te puede interesar: Atiende Protección Civil reporte de derrame de químico peligroso sobre vialidad en San Quintín

Eduardo comentó que con parte de los donativos también buscan ayudar a su vecino, ya que por el siniestro también se le quemó parte de su vivienda.

Para apoyar puede acudir al domicilio mencionado o llamar al número 646 135 26 70.