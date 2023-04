Inicia colecta de la Cruz Roja en Ensenada

Ensenada, BC.- Tras varios años de no haber podido realizar la colecta anual de la Cruz Roja, inició con actividades de boteo y la meta de recaudar más de un millón y medio de pesos, indicó Rubén Rosiñol Monges, delegado de la Cruz Roja en Ensenada.

“La última colecta que tuvimos fue en 2019, pasaron varios años y es un ingreso muy importante para Cruz Roja, esperamos este año poder recaudar alrededor de un millón 800 mil pesos, con el objetivo principal de poner en operación otra ambulancia más las 24 horas todo el año”, expresó.

Comentó que anualmente el gasto operativo es de cerca de 12 millones de pesos, sin embargo, este año también participará el sector educativo con colectas y atracción de donativos.

La colecta es una forma de hacernos recursos, la Cruz Roja se sostiene de lo que la comunidad le da y cada Cruz Roja puede estar tan bien como su comunidad quiera que esté, afortunadamente la delegación de Ensenada está bien en sus instalaciones y en su equipo, pero necesitamos dar más servicios de ambulancia y tener más ambulancias en operación”, indicó.

Importancia de apoyar a la Cruz Roja

Rosiñol Monges consideró que es necesario que la gente tome conciencia de la importancia de apoyar a la Cruz Roja, ya que cualquier persona puede llegar a necesitar de sus servicios en algún momento. “

“La vida nos cambia en un segundo y no nada más es por accidentes, el 70% de los servicios que da la Cruz Roja son por crisis de enfermedad y el otro 30% aproximadamente es por accidentes, la Cruz Roja está para toda la población, como dice nuestro lema: nadie es tan rico que no pueda necesitarla ni tan pobre que no pueda ayudarla”, manifestó.

Puntualizó que contar con una Cruz Roja bien equipada, con sus paramédicos bien capacitados y bien surtidas sus ambulancias, le dará la tranquilidad a la persona que la vaya a necesitar de que estará bien atendida.