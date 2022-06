Ayuntamiento de Ensenada negocia con Issstecali el pago de la deuda  

Ensenada, BC.- El Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, informó que ha estado en pláticas con Issstecali para buscar la manera de ir pagando el adeudo y que paulatinamente se vayan jubilando los empleados.

“El adeudo histórico es un total de 2 mil 100 millones de pesos, claro que si le quitamos los accesorios y los recargos es menos la cantidad, desde 2011 no se aportaba ni un cinco a Issstecali, desde que yo entre en funciones se han aportado 350 millones de pesos, parte con dación de predios y otra parte las aportaciones económicas que hemos estado haciendo”, informó.

Armando Ayala refirió que tiene pendiente por aportar 250 millones de pesos, que son los que corresponden a su periodo como presidente municipal, sin embargo, está en busca de alternativas para que sacar las jubilaciones.

“Yo aporto en mi periodo de presidente municipal lo que me corresponde a mi periodo, estamos buscando la figura legal de cómo yo podría utilizar esos recursos para abonarlos al adeudo histórico y que con ese abono pueda ir prejubilando o entregando a cuatro trabajadores mensuales”, explicó.

Abonan al adeudo

El Alcalde puntualizó que con esta la cantidad mensual que estaría aportando al Issstecali sería de 26 millones de pesos, de los cuales ocho millones de pesos se destinarían al adeudo histórico y alcanzaría para la jubilación de cuatro trabajadores.

“Desde que entre como presidente municipal recibí 140 prejubilados y he entregado 70, a 15 viudas se les resolvió s situación y a 10 se les resolvió recientemente ahora que fuimos a Mexicali, tenemos pensado entregar cuatro por mes, ahorita tenemos 170 prejubilados, esa es la situación, yo tengo que buscar la figura legal, a lo mejor proponerlo al cabildo para no caer en un desvío de recursos por no pagar lo vigente en mi periodo y aplicar esos recursos a lo histórico”; apuntó.

El Presidente Municipal dijo que las reuniones van bien y están muy cerca de llegar a un acuerdo.

“Lo vamos a resolver, la gobernadora dio la instrucción de que se apoye al alcalde y al ayuntamiento y nosotros tenemos la voluntad para cumplir con ese compromiso”, afirmó.