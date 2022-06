Exigen su jubilación con guardia en el Ayuntamiento de Ensenada

Ensenada, BC.- Empleados del gobierno municipal que tienen hasta siete años esperando su jubilación mantienen una guardia en el Palacio Municipal e incluso han colocado sillas vacías con los nombres de quienes han fallecido esperando su jubilación.

Martin Reyes Verdugo es parte de los manifestantes y mencionó que son un grupo de 154 trabajadores que están en espera de una jubilación.

Te puede interesar: Sindicalizados de Ensenada piden cumplimiento a jubilaciones

“Debido a las malas administraciones no han pagado a Issstecali, lo cual significa que nosotros no podemos salir hasta que no se pague, el adeudo asciende a 245 millones de pesos desde la administración pasada a la actual”, indicó.

Convenio con Issstecali

Refirió que actualmente el Ayuntamiento está haciendo un convenio con Issstecali para que cada mes se jubilen cinco empleados, sin embargo, dijo que los burócratas no están convencidos de dicho acuerdo.

Te puede interesar: Jubilación anticipada en México: Requisitos y cómo tramitarla

“Están negociando lo innegociable, al final de cuentas el derecho lo tenemos y en mi caso tengo 35 años de base, hay personas que tienen hasta 37 años, no nos convence porque la persona que sea el número 154 en jubilarse va a tardar bastante para poder salir, y somos personas de la tercera edad”, declaró.

Reyes Verdugo dijo que las sillas vacías que han colocado en el primer piso del Ayuntamiento son para recordar a las 28 personas que han fallecido en espera de su jubilación.

Foto: Jayme García

Te puede interesar: Si ya te jubilaste, solicita la devolución de tu subcuenta

“Tenemos esperando mucho, el que tiene más tiempo tiene siete años esperando su jubilación, cumpliéndolos 30 años de base uno puede retirarse, pero hay personas que ya tienen 37 años, en el Ayuntamiento tenemos casi un mes haciendo guardia y vamos a seguir en pie de lucha porque a final de cuentas si no hay una acción no hay una reacción y hay que ejercer presión, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, pero ahora están pisoteando nuestros derechos”, manifestó.