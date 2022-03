Burócratas de Ensenada podrían ir a huelga

Ensenada, B.C.- Más de mil empleados del Ayuntamiento de Ensenada acudieron a la asamblea que convocó ayer el Sindicato de Burócratas de Ensenada, para exigir al Gobierno Municipal el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, ya que hasta el momento no se ha cumplido con el pago de seguros de vida, pago de retenciones, ni el pago de cuotas y aportaciones al Issstecali, lo que ha generado un retraso en jubilaciones.

El Secretario General del Sindicato de Burócratas de Ensenada, José Gallegos de Anda, mencionó que son mil 270 trabajadores del municipio los que son directamente afectados por el incumplimiento del gobierno municipal.

“Esperamos que presidencia nos dé respuesta satisfactoria en un término prudente y corto, de no darle atención y seguimiento puntual, continuaremos, yo estaré avisando si va a ser una asamblea permanente, pudiera detonarse una huelga, esa es la realidad, porque la autoridad está empeñada a no darle cumplimiento puntual a nuestras peticiones”, expresó.

Mencionó que las retenciones catorcenales que hacen al salario de los trabajadores, denominados cuotas sindicales, gastos funerarios, retenciones al fondo de préstamos de la caja revolvente, desde el año pasado han acumulado 17 millones de pesos que les han retenido a los trabajadores pero que el Ayuntamiento los mete a gasto corriente.

Yo lo atribuyo a la falta de capacidad para administrar el recurso y la falta de apertura para poder buscar el apoyo a otro nivel, hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, las retenciones a los salarios son de esta administración, las retenciones de cuotas al Issstecali traen un rezago, pero en la actual administración tampoco se están pagando”, apuntó.

Detalló que hay alrededor de 30 viudas que no han recibido sus pensiones, además, 140 prejubilados que no se han podido jubilar porque hay omisiones al pago de cuotas y aportaciones al Issstecali, y un grupo de 78 jubilados que se les debe pagar su finiquito y tampoco se está cumpliendo.

“Hay poca disponibilidad del cuerpo administrativo del alcalde, porque nos han citado, se han negado, venimos y no llegamos a nada cuando nos han recibido, cuando no es porque tienen agenda y no hay horario para recibirnos, hay falta de atención, no hemos tenido acercamiento con el presidente porque tengo una serie de oficios que le he enviado desde noviembre y no he tenido respuesta”, señaló.

Finalmente, se entregó un documento con todas las exigencias a la oficina de Presidencia, Oficialía Mayor y Tesorería, en espera de una respuesta en los próximos días.

“El termino prudente es que durante esta semana o el transcurso de la siguiente semana ellos tienen que tener la apertura de sentarse a negociar y establecer compromisos congruentes y que se les den cumplimiento, vamos para los tres años trabajando con ellos y hemos sido prudentes, pero tenemos una serie de situaciones que nos impulsan a generar esto”, manifestó.

