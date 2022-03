Exigen reabrir programa de trasplantes en Baja California

Ensenada, B.C.- Integrantes de la Asociación “Civil Pro Trasplantes BC”, se manifestaron ayer en el monumento A Lázaro Cárdenas para exigir a las autoridades reabrir el programa de trasplantes y que las instituciones de salud cuenten con los medicamentos que requieren las personas con insuficiencia renal.

Roxana Castillo, voluntaria de la asociación, mencionó que, como parte del Día Mundial del Riñón, la comunidad renal se reúne para hablar de la situación que están viviendo los pacientes respecto a los servicios de salud en el país y el problema de la escasez de medicamentos.

Explicó que la insuficiencia renal es una enfermedad que se deriva de problemas como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras causas. A nivel mundial representa un 10% de la población y en México de más de 20 mil personas que requieren un trasplante, 17 mil son por riñón, siendo el principal órgano que se está requiriendo a nivel mundial.

Te puede interesar: Recomiendan acudir a chequeo con el cardiólogo luego de tener Covid

“Lamentablemente es una enfermedad muy cara y silenciosa, las personas no se percatan que tienen la enfermedad hasta que ya están en una fase cinco y que están requiriendo un trasplante de riñón, nosotros hacemos un llamado a las autoridades para poner más atención a esta enfermedad, en Baja California ahorita el programa de trasplantes está cerrado, desde que empezó la pandemia”, señaló.

Roxana Castillo mencionó que el año pasado el Hospital General de Mexicali abrió el programa de trasplantes y únicamente un paciente de Ensenada se pudo trasplantar.

Lamentablemente no le dieron el seguimiento, tuvo complicaciones y estuvo a punto de perder el riñón donado, estamos pidiendo que se vuelva a abrir el programa y que se realice con personas profesionales, con el cambio de gobierno se está reestructurando el programa en Mexicali, hay muchas personas en lista de espera”, declaró.

Te puede interesar: Continúa conflicto por tierras en Lomas del Aguajito

Comentó que el año pasado se pudieron trasplantar seis pacientes por medio de la asociación, sin embargo, lo hicieron en hospitales privados.

“Aunque nosotros les conseguimos un descuento y buscamos apoyos, muchas personas no tienen acceso a esto y su única opción es poder hacerlo a través de las instituciones de gobierno, el IMSS en Baja California no está haciendo programa de trasplantes, los canalizan a Ciudad Obregón, pero tardan mucho tiempo o casi no les dan esa opción”, lamentó.

Por su parte, Jorge Arturo Anguiano Salgado, relató que él tuvo un trasplante de riñón en octubre de 2021, debido a un problema genético que se le detectó a los 30 años y actualmente tiene 49 años.

Te puede interesar: Tras retrasos el Parque Revolución de Ensenada está casi listo

“Mi problema empezó a agonizar en 2020, empecé con hemodiálisis en el IMSS y no había trasplantes, el año pasado me mandaron para empezar el protocolo de trasplantes, pero a la fecha no hay trasplantes, me acerqué a la asociación y ellos nos apoyaron para poder realizar el trasplante”, contó.

Jorge Arturo dijo que ya cumplió cinco meses de trasplantado y se ha sentido muy bien, sin embargo, el principal problema es el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud.

Te puede interesar: Ensenada ocupa el séptimo lugar entre las 10 ciudades más violentas del mundo

“Tenemos que conseguirlo por fuera y es bastante caro, de los medicamentos que nosotros ocupamos gastas alrededor de 17 mil a 20 mil pesos al mes si lo consigues porque se batalla para conseguir el medicamento”, detalló.