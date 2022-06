Abogada denuncia abuso policiaco en Ensenada

Ensenada, B.C.- La presidente del Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho de Ensenada, Eva Covarrubias Vázquez, denunció a dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, argumentando que fue víctima de abuso policial durante una detención.

La abogada refirió que el 27 de mayo siendo aproximadamente las 22:30 horas se dirigía por la Calle Club Rotario paratomar el semáforo del Bulevar Costero, sin embargo, la vialidad estaba toda cerrada y decidió dar en reversa, por lo que un policía se acercó a infraccionarla.

“Veo a lo lejos que se acerca otro policía caminando, que fue el que me intervino, se acerca, me pide mi licencia y me dice que había cometido una infracción, que me iba a multar, al momento de entregársela yo me orillé para poder estacionarme bien ya que estaba obstruyendo la vialidad, posteriormente llega el oficial prepotente y molesto a insistirme que me bajara del vehículo”; relató.

No había razón para bajar

Covarrubias Vázquez comentó que no se bajó del vehículo, ya que la infracción era por una multa de tránsito y no había razón para descender del vehículo.

“Al ver que yo no accedía a lo que me estaba pidiendo, pidió dos apoyos más y me tenían asechada, a mí me empezó a dar miedo por la infinidad de cosas que han sucedido en Baja California, ya que estamos al alza en feminicidios y en alerta de género”, expresó.

La abogada comentó que inmediatamente pidió auxilio a la regidora Alma Antúnez, sin embargo, cuando llegaron ya habían remolcado el vehículo en una plataforma con ella adentro.

Me trasladaron a los separos de la policía, me introdujeron hasta el patio y se me acercaron cuatro policías queriendo bajarme del vehículo, yo no accedí por el miedo que tenía, yo les dije que no me iba a bajar si no había una orden judicial y que todo lo que estaban haciendo era ilegal ya que yo solamente venía por una infracción de tránsito”, indicó.

Eva Méndez dijo que una doctora la revisó el certificado salió sin resultados patológicos, sin embargo, al salir había dos oficiales que le ordenaron a una policía mujer que la esposaran.

“Me dejaron dos horas esposada y sentada, yo observaba que todos los detenidos llegaban y ninguno estaba esposado, pedí que me atendiera el juez calificador o el comandante en turno y nadie me atendió, a la regidora de derechos humanos tampoco le permitieron el acceso, en el IPH pusieron el delito de resistencia de particulares, ese deliro nos e da porque debe de haber una orden judicial, yo pedí que me quitaran las esposas porque me las apretaron tanto que me lesionaron”, señaló.

Ya existen denuncias

Mencionó que en ningún momento aplicaron ningún tipo de protocolo por razón de género, la pasaron a las celdas donde duró aproximadamente tres horas.

Por su parte, Elías Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California informó que ya existe una denuncia ante visitaduría y una denuncia penal en contra de los funcionarios.

“Es necesario que lo que mientras dure el proceso sean suspendidos para que tengan la oportunidad de defenderse y la licenciada Eva tenga la oportunidad de ofrecer pruebas conducentes, es necesario la aplicación e protocolos cuando se trate de la detención de mujeres, toda dama debe ser detenida por un oficial de sexo femenino, que fue la primera de las violaciones que se cometieron”, apuntó.

Finalmente, el abogado dijo que están en contra de todo tipo de violencia cometida por autoridades en contra de ciudadanos.

“Si esto le sucedió a nuestra compañera Eva, qué podemos decir de otros ciudadanos, necesitamos alzar la voz para evitar que esto siga sucediendo, debe haber cero impunidad en contra de la delincuencia, aun cuando los delincuentes carguen una placa oficial”, manifestó.