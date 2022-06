Ciudadanos exigen auditoria a la Cespe

Ensenada, B.C.- Miembros de diversas agrupaciones que se han manifestado recientemente por la contaminación en las playas, consideraron que los resultados del último muestreo que arrojan un alto nivel de contaminación en Playa Hermosa es el resultado del mal manejo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe).

Gabriela Elena Suarez Macías, vocera de la organización Conspiracionistas de Ensenada, recordó que hace apenas una semana que las autoridades anunciaron que Playa Hermosa ya no estaba contaminada, información que los tomó por sorpresa.

Se anunció como si se fuera a solucionar en siete días de la noche a la mañana, cuando es un problema que se viene arrastrando desde 2019, me parece que es una tomada de pelo que hayan anunciado esto, según es un problema de una pieza que no tienen y que tiene un costo de seis millones de pesos y en la comparecencia del director de la Cespe se le dijo que seis millones no es tanto comparado con los problema de salud que va a haber”, refirió.