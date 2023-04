A partir de hoy la dependencias gubernamentales tendrán su periodo de vacaciones de Semana Santa, por lo que a menos que sea un trámite de emergencia, los ciudadanos tendrán que esperar hasta el próximo lunes a que las autoridades retomen sus actividades.

Precisamente previendo las vacaciones, el Congreso del Estado que preside Manuel Guerrero Luna, sesionó el pasado martes, cuando tradicionalmente las sesiones ordinarias se llevan a cabo los jueves.

En dicha sesión se aprobó la reforma para garantizar en materia de los derechos político electorales de las personas de los pueblos y comunidades indígenas.

Con esto, las autoridades buscan que los hombres y mujeres indígenas tengan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como de desempeñar los cargos públicos y de elección popular.

Aunque este tema pareciera obvio, hay que recordar que apenas en las elecciones pasadas, hubo algunos personajes políticos que buscaron hacerse pasar por miembros de la comunidad indígena para poder participar en contienda electoral.

Veremos si estas modificaciones benefician a las comunidades indígenas sobre todo en la próxima contienda electoral en la que se elegirán alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores.

MOLESTO

Ayer durante una rueda de prensa del Comité Provino de Baja California, para anunciar el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, el pre- sidente de dicho organismo, Mauricio Cantú Bara

jas, se exaltó cuando uno de los reporteros cues- tionó que uno de los patrocinadores del evento fuera Banca Afirme, la institución bancaria acusada por el Gobierno de Baja California de no haber regresado 123 millones de pesos. Y, por cierto, en el cartelón también aparece el logotipo del Gobierno del Estado. Inmediatamente Cantú Barajas se levantó de su asiento y levantó la voz para responder.

“Afirme es una empresa que ha sido patrocinador de Provino por años, desde antes del conflicto y tiene un litigio con el estado, tenemos autoridades competentes que van a determinar la culpabilidad de cada quien y sucederá lo procedente, nosotros somos totalmente ajenos a eso, trabajamos perfectamente con el gobierno del estado y repruebo esa clase de actitudes, tomar conferencias que no viene para qué mencionar cosas que no están resueltas y querer hacer fricciones entre nosotros, si bien viste estamos todos unidos y te invitamos a trabajar por tu estado y que te dejes de esas lamentables participaciones, este evento es para rueda de prensa del festival, ¿estas contento con eso o quieres más?”. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Ensenada (APE), emitió un comunicado en sus redes sociales, donde exigió una disculpa pública del presidente de Provino, puntualizando que el trabajo de un periodista es cuestionar, pero tal parece que a Cantú Barajas no piensa lo mismo.