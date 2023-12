Felices fiestas

“Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices; ellos son los grandes jardineros que hacen florecer nuestra alma”. Marcel Proust.

Practicar el agradecimiento en nuestras vidas, se convierte en uno de los mejores caminos para alcanzar la felicidad. Resulta importante sentir gratitud por lo bueno que tenemos, antes de enfocarnos en los aspectos negativos. Esto ayuda a desterrar pensamientos destructivos que pueden llevarnos a una espiral de tristeza y resentimiento.

Nos encontramos en las fechas en las cuales tanto las empresas como las familias, hacemos un alto en el camino, para analizar los resultados obtenidos en el año que está por concluir. Revisar los aciertos y las malas decisiones que tomamos durante el año, para programar de mejor forma el siguiente ciclo. Estos días no deben ser solo para descansar sino también para reflexionar, valorar las cosas buenas y tomar impulso para que todos vayamos en la misma dirección.

En lo personal, este año me dio la oportunidad de tomar la responsabilidad de la presidencia de la CMIC, una Institución que, como lo hemos resaltado en otras columnas, tiene más de 9 mil empresas afiliadas, en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención, en toda la República Mexicana, que está cumpliendo a nivel nacional 70 años y que en Tijuana tiene 38, y ser su presidente, me llena de orgullo y gran satisfacción.

Durante estos más de 9 meses de haber recibido las riendas de la CMIC Tijuana, me he reencontrado con viejos amigos, pero sobre todo, he conocido a innumerables personas deseosas de aportar su tiempo y sus recursos para hacer esta Institución más fuerte. Poco a poco lo estamos logrando, sin embargo, el camino es todavía largo.

Para la Cámara, fue un año de muchos cambios y grandes retos, que pudimos sortear gracias al apoyo de nuestra Mesa Directiva y del Consejo, pero también de los Expresidentes que siempre estuvieron presentes y dispuestos a apoyar a su Institución. Logramos llevar a cabo la Expo Construcción Internacional Tijuana, en su décimo tercera edición, la cual contó con 115 módulos de exposición, donde las empresas constructoras, proveedores de la industria de la construcción, instituciones gubernamentales, escuelas y universidades, se dieran cita para dar a conocer sus productos y servicios y aprovechar la afluencia de más de 3,500 personas en 2 días de exposición. Y todo esto gracias a nuestros asociados y a la gran familia CMIC.

Como podemos observar, estas son solo algunas de las actividades de las que podemos estar muy agradecidos de haberlo logrado. Con todos estos escenarios de nuestra realidad, podemos dar por hecho de que las cosas siempre pueden cambiar con un toque de actitud, sentirnos agradecidos porque tenemos a nuestras familias juntas, conmemorar a los que ya no están con nosotros y sobre todo dar las gracias a Dios por tener salud, alimento, trabajo y muy especialmente vida, una vida en la que prevalezca la democracia, la justicia y ese ambiente lleno de fe.

Desde estas líneas quiero desear a la gran familia CMIC, lo mejor para el cierre del año, así como grandes éxitos en lo personal, familiar y empresarial para el 2024.

*El autor es periodista español naturalizado mexicano con 55 años de experiencia.