Efecto trans

El efecto Wendy Guevara sigue causando notas en el mundo de la farándula mexicana, ya que la directora del certamen Mexicana Universal, Lupita Jones, recientemente declaró que no va a aceptar a chicas transexuales dentro de su certamen de belleza.

Sus razones son varias y válidas también, su argumento es breve y conciso, pero también lo secundan los organizadores del concurso de la Reina del Carnaval de Mazatlán, que para sus ciudadanos es más importante que el mismo Miss Universo.

Ya ocurrió que en algunos deportes ya no son aceptadas las mujeres trans debido a que no se puede comparar la fuerza física de una persona que nació siendo hombre con la de una mujer y en un certamen de belleza para mujeres

¿Cuáles serían las ventajas o desventajas? Principalmente creo que hay varias desventajas ya que la diferencia física es obvia, estatura, hombros más anchos, manos más grandes, cuello, delicadeza de un reina mujer y eso lo pudimos ver con la Miss España, Ángela Ponce, que no logró clasificar en Miss Universo 2018, aunque la nueva dueña de dicho certamen pertenece a esta comunidad.

Obviamente las participantes (las Misses) dan sus opiniones muy políticamente correctas para no meterse en controversias, pero yo lo he platicado con ex reinas de belleza y concursantes y muy en el fondo no están de acuerdo en competir con una persona que nació siendo biológicamente hombre y sus razones son válidas y se respetan.

Para eso me metí a YouTube a ver certámenes de belleza para la comunidad transexual y la verdad no le piden nada en producción a un Miss Universo o Miss Mundo, son de muy buena calidad y las participantes lucen muy bien, entonces

¿Por qué querer competir en un certamen creado para mujeres si ya tienen uno y de muy buen nivel? Recordemos que la inclusión forzada no funciona y lo hemos visto en este tipo de eventos o en los últimos años con películas infantiles que no han sido éxito en taquilla por los prejuicios que existen el mundo entero, lo natural y lo genuino es lo que funciona, mas no una imposición por tratar de quedar bien con la sociedad.

La opinión personal debe ser respetada también, así como algunos están a favor hay otros en contra, es la elección que cada persona tiene, por lo tanto hay que respetar y expresarse.

