Decoraciones y más decoraciones

Recuerdo que era el año de 1993, justamente en estas fechas y mi compañera de la Universidad, Frida Alcalá, me comentó que iba a montar un altar de muertos, yo le dije que aquí no estábamos acostumbrados a ponerlos y me explicó todo acerca de esta gran tradición, ya que ella es originaria de la CDMX.

Acostumbrados a la dinámica de una frontera como Tijuana, donde por lo regular celebramos Halloween, debido a la cercanía con Estados Unidos, por eso es muy común para los residentes de esta ciudad salir disfrazados el 31 de octubre a pedir el famoso ¨Triki Triki¨ (Treak or Treat), por las calles de la ciudad.

Confieso que nunca he puesto un altar de muertos en mi casa, sólo flores de cempasúchil que no pueden faltar y unas calabazas decorando mi sala o mi oficina, pero he visto mucha producción últimamente en los hogares de amigos y familiares.

Esta temporada me trae muy buenos recuerdos, es mi temporada favorita, ya que cumplo años el 1 de noviembre y me gusta mucho el clima, los atardeceres, las lunas de octubre y hasta los vientos de Santa Ana, por cierto me acordé de una escena de la película de Halloween de 1978, donde Michael Myers, sigue a una de sus víctimas mientras las hojas secas de los árboles vuelan por las calles.

Entre telarañas, ataúdes, brujas, vampiros, arañas, calderos, calaveras, diablitos y películas clásicas de terror como la mencionada antes o ¨El Exorcista¨ de 1973, ¨Pesadilla en la Calle del Infierno¨, ¨Chucky¨, ¨Poltergeist¨, ¨It¨, ¨Psicosis¨, ¨El Aro¨ y las clásicas mexicanas como ¨Hasta el viento tiene miedo¨ y ¨Más negro que la noche¨ con Lucía Méndez, Claudia Islas y Susana Dosamantes, son de las favoritas de los amantes del género terror.

Muchas celebraciones tendremos para esta temporada, idas a los panteones para visitar a nuestros difuntos, mientas muchas personas ya tienen en el pasillo las cajas con la decoración navideña, como mi amiga Ruth Marín, que espera que pase el 2 de noviembre y pone el árbol de Navidad y su tradicional decoración navideña.

Muchas gracias por su espacio, que tengan un excelente fin de semana y los invito a que me sigan en Instagram como @danieldelatorretj y en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa.